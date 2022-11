Marsai Martin, Kelly Rowland et d’autres parlent de “Fantasy Football”

Êtes-vous prêt pour du “Fantasy Football ?”

Nous vivons tous dans Marsaï Martinqui s’est élargi avec la comédie familiale Paramount+ “Fantasy Football” mettant en vedette la réalisatrice/productrice de 18 ans qui découvre qu’elle peut contrôler par magie son père Bobby’s (Omari Hardwick) performance sur le terrain de football.

Lorsqu’elle joue le rôle de son père dans EA SPORTS Madden NFL 23, Bobby – un porteur de ballon pour les Falcons d’Atlanta – est transformé d’un compagnon en proie à la fumblite en un porteur de ballon vedette avec le soutien de sa femme Keisha (Kelly Rowland).

Alors que les Playoffs de la NFL se profilent et que les pressions du nouvel engagement de Callie envers ses amis de l’équipe de robotique augmentent, les deux doivent aller de l’avant pour garder la magie secrète alors qu’ils jonglent avec les hauts et les bas de leur nouveau succès, tout en redécouvrant ce qu’il signifie vraiment être une famille.

“L’avoir, au fond, être une chose père-fille est absolument magnifique”, a déclaré Martin (qui joue Callie) dans un interview avec HE. “Mon père est un grand fan de Madden… Il aime tout ce qui concerne le football, donc tout comme votre père apprend à conduire à l’enfant, c’est mon père qui m’a appris à jouer à Madden.”

Regardez la bande-annonce farfelue ci-dessous:

Remplie de cœur et de hijinks hystériques, la comédie réconfortante père-fille met également en vedette Rome Flynn, Élie Richardson, Hanani Taylor, Abigaïl Killmeier, Tyla Harriset Isaac Ivan avec des apparitions spéciales par Nate Burleson, Jim Nanceet Tony Romo.

Nous avons rencontré Marsai, Kelly, Rome et le réalisateur Anton Cropper pour parler de “Fantasy Football” dans nos interviews, vous pouvez en profiter ci-dessous :

‘Fantasy Football’ est produit en partenariat avec l’équipe du studio primé Emmy de The SpringHill Company fondée par James Lebron et Maverick Carter et Genius Entertainment, dirigé par Marsai Martin, Joshua Martin et Carol Martin en association avec NFL Films et avec le soutien d’EA SPORTS™, des Atlanta Falcons et du Mercedes-Benz Stadium.

‘Fantasy Football’ sera diffusé en exclusivité sur Paramount+ le 25 novembre 2022.