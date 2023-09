Marsai Martin fait la fête avec un but au « Sai’s Summer Cookout »

L’été touche à sa fin et une superstar et producteur hollywoodien a créé un espace sûr pour que les fans puissent se déchaîner et terminer l’été en beauté !

Le Sai Summer Cookout de Marsai Martin a récemment eu lieu à Atlanta, en Géorgie, et comprenait de la nourriture, des boissons, des vendeurs appartenant à des Noirs, des aires de pique-nique colorées, une expérience de chevauchée de taureaux, des jeux, des concours et bien plus encore.

Les vendeurs présents à l’événement comprenaient Armani Posh Candles, ATL Ice Truck, The Cereal Lab et Made With Love Hair.

Marsai qualifiait souvent son repas de « fête avec un but » et, comme BOSSIP en a été personnellement témoin, c’est exactement ce qu’elle pensait.

Avant la célébration, l’organisation philanthropique de Martin, Marsai’s Way, a lancé un appel à candidatures via les réseaux sociaux pour permettre aux entreprises appartenant à des Noirs de participer à leur marché de fournisseurs.

L’un des nombreux étudiants présents était Kiki, étudiante au Bunker Hill Community College, qui s’est rendue à ATL pour participer à la célébration extravagante de Marsai.

« C’était très important pour moi d’assister à cet événement parce que tout le monde n’était pas invité et j’avais l’impression que si je n’y allais pas, je me demanderais constamment ce que j’ai manqué », a déclaré à BOSSIP Kiki, précédemment transférée de l’Université Lincoln. « Je suis une créatrice de contenu émergente et j’ai adoré l’idée d’être dans un espace avec des gens qui me ressemblent et des gens avec qui je pourrais communiquer », a-t-elle ajouté. « Partout où nous allons, nous avons l’occasion de réseauter et d’établir de nouvelles connexions, alors j’ai pensé que le Sai Summer Cookout serait le meilleur endroit pour le faire. »

Elle a parlé d’événements comme le Sai Summer Cookout comme étant un espace sûr pour la prochaine génération à venir.

« Les espaces sûrs et les événements comme ceux-ci comptent beaucoup pour ma génération parce que nous n’avons pas à nous soucier de notre sécurité et c’était comme une zone sans jugement parce que nous étions tous dans le même bateau ; Nous ne savions pas à quoi nous attendre et beaucoup de gens ne connaissaient personne là-bas, donc c’était plus amusant.

Le thème du repas de cette année était « Représentez votre école des années 90 à 2000 » et les participants n’ont pas été déçus ! Les étudiants d’âge universitaire, les influenceurs et les célébrités locales ont apprécié les batailles de danse, les lignes de train de l’âme, les jeux de cartes et le Connect Four grandeur nature lors de la fête de Marsai Martin.

Des étudiants d’écoles locales telles que le Spelman College, l’Université Clark Atlanta, le Morehouse College, le SCAD et l’Université d’État de Géorgie étaient présents, ainsi que des étudiants de l’Université Howard, de l’Université Lincoln, de l’Université d’État du Tennessee et de l’USC.

Le barbecue était animé par Marsai aux côtés d’une personnalité de la radio/télévision, Fly Guy DC tandis que les sons étaient fournis par Deviens fou, Dj Whit It et DJ Je ferai un clin d’œil.

Au cours de la partie, les heureux gagnants ont remporté des billets One Music Fest, des baskets, une PS5 et une console de jeu Xbox.

Non seulement cela, mais les amis de Marsai/autres stars hollywoodiennes Quvenzhané Wallis et Isaiah Hill d’Apple TV+ Fanfaronnade étaient également présents.

Le but de Marsai est de faire une différence dans la vie des gens de sa génération qui veulent créer et s’épanouir dans cette vie et son repas a définitivement dépassé ces attentes.

Les fans et les étudiants du monde entier sont déjà excités et prêts pour le « Sai’s Summer Cookout : Chapitre 2 » qui aura lieu à l’été 2024.