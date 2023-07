Mars, Vénus, d’autres planètes visibles dans le ciel nocturne ce mois-ci

Le ciel nocturne devrait être bondé ce mois-ci – plusieurs des planètes voisines de la Terre apparaîtront près de la Lune dans les prochaines semaines, créant un régal pour les astronomes.

Selon les conseils d’observation du ciel de la NASA pour juillet, compilés par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, il y aura des opportunités de voir plusieurs planètes traverser le ciel nocturne près de la lune tout au long du mois.

Le 11 juillet, Jupiter sera visible dans le ciel sous le croissant de lune dans le ciel oriental juste avant le lever du soleil.

La nouvelle lune – la période du mois au cours de laquelle la lune semble avoir complètement disparu du ciel – se produira le 18 juillet.

Mais à peine deux jours plus tard, alors que la lune apparaît à nouveau comme un ruban dans le ciel, elle sera rejointe par Mars et Vénus.

Mars est plus sombre dans le ciel ce mois-ci qu’elle ne l’a été par le passé, car sa position actuelle sur son orbite la place plus loin de la Terre, selon la NASA. Bien qu’il soit visible à l’œil nu, vous aurez peut-être besoin de jumelles si vous voulez pouvoir voir sa couleur rouge distinctive.

Bien qu’elle soit plus faible, elle sera peut-être la plus facile des deux planètes à trouver dans le ciel le 20 juillet, car elle apparaîtra juste à côté de la lune dans le ciel occidental après le coucher du soleil. Vous devrez peut-être chercher un peu pour trouver Vénus, plus loin en dessous des deux autres, mais ce sera clair une fois que vous l’aurez vue, car elle sera beaucoup plus lumineuse que Mars. Selon la NASA, il sera « assez bas dans le ciel ».

Mars et Vénus seront visibles tout le mois, selon la NASA, mais le 20 juillet est le jour où elles seront les plus proches de la Lune. Ils étaient plus à l’aise l’un avec l’autre en juin, mais maintenant ces deux planètes vont s’éloigner et s’abaisser dans le ciel au fil du mois, Vénus en particulier apparaissant beaucoup plus bas dans le ciel.

Ceux qui souhaitent voir Mars et Vénus se rapprocher auront également une excellente opportunité plus tôt dans le mois.

Selon le blog d’astronomie When the Curves Line Up, dirigé par l’astronome Jeffrey L. Hunt, ce dimanche verra Vénus et Mars se rapprocher de l’étoile brillante Regulus – un événement que nous ne reverrons pas avant 2053.

Ceux qui espèrent apercevoir cet événement rare devraient commencer à chercher Vénus environ 45 minutes après la tombée de la nuit, selon le blog, puis Mars. Regulus apparaîtra en haut à gauche de Mars, plus proche de Vénus que de Mars elle-même.

Le blog a ajouté que Mercure sera légèrement au-dessus de l’horizon les 19 et 20 juillet, mais il est peu probable qu’il soit visible avec les autres planètes en raison de l’éblouissement du soleil et du fait qu’il se couche à peine 45 minutes après le Soleil.

Saturne fera également une apparition dans le ciel nocturne tout le mois, selon la NASA, se montrant haut dans le sud tard dans la nuit et tôt le matin. Une étoile brillante appelée Fomalhaut devrait être visible entre Saturne et l’horizon, ce qui peut faciliter la localisation de Saturne dans le ciel.

Selon la NASA, Formalhaut a 440 millions d’années, ce qui en fait une étoile relativement jeune.

Les planètes seront probablement visibles à l’œil nu, si le temps le permet, quel que soit l’endroit où vous vivez, mais pour ceux qui vivent dans des régions plus éloignées et ont accès à des zones au ciel très sombre, juillet est également le moment idéal pour voir la Voie lactée elle-même. .

Si vous vous trouvez dans une zone suffisamment sombre, loin de la pollution lumineuse des villes, le noyau de la Voie lactée apparaîtra sous la forme d’une bande plus brillante dans le ciel nocturne, montrant la lueur d’amas d’étoiles à des millions de kilomètres.