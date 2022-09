Mars : Une nouvelle étude “donne la meilleure indication à ce jour qu’il y a de l’eau liquide sur la planète rouge” | Actualités scientifiques et techniques

Des scientifiques britanniques disent avoir trouvé des preuves qui “donnent la meilleure indication à ce jour qu’il y a de l’eau liquide sur Mars”.

Leur étude est la première piste indépendante utilisant des données, en dehors du radar, selon lesquelles cette eau se trouve sous la calotte glaciaire polaire sud de la planète rouge.

Mais les experts ont également averti que cela “ne signifie pas nécessairement que la vie existe sur Mars“.

Comme pour la situation sur Terre, Mars a des calottes glaciaires aux deux pôles, qui contiennent un volume combiné de glace d’eau similaire à la calotte glaciaire du Groenland.

Les calottes glaciaires de la Terre reposent sur des canaux remplis d’eau et de grands lacs sous-glaciaires.

Et jusqu’à présent, on croyait que les nappes de Mars étaient gelées jusqu’à leur lit à cause du climat froid de la planète.

Cependant, les scientifiques ont déclaré que leurs preuves “rendent beaucoup plus probable qu’au moins une zone d’eau liquide sous-glaciaire existe sur Mars” et que la planète “doit encore être géothermique active afin de maintenir l’eau sous la calotte glaciaire liquide”.

L’équipe internationale, comprenant des experts de l’Université de Cambridge, de l’Université de Sheffield, de l’Open University, de l’Université de Nantes et de l’University College de Dublin, a utilisé des mesures d’altimètre laser de vaisseau spatial de la forme de la surface supérieure de la calotte glaciaire pour identifier des modèles dans sa hauteur.

Ils ont ensuite montré que ces modèles correspondent aux prédictions des modèles informatiques sur la façon dont l’eau sous la calotte glaciaire affecterait la surface.

Le Dr Frances Butcher, de l’Université de Sheffield, a déclaré: “Cette étude donne la meilleure indication à ce jour qu’il y a de l’eau liquide sur Mars aujourd’hui, car cela signifie que deux des principaux éléments de preuve que nous rechercherions lors de la recherche de lacs sous-glaciaires sur Terre ont maintenant été trouvés sur Mars.

“L’eau liquide est un ingrédient essentiel à la vie, même si cela ne signifie pas nécessairement que la vie existe sur Mars.”

Image:

Le rover Perseverance de la NASA sur Mars en août 2021. Photo : NASA/JPL-Caltech



Le Dr Butcher a ajouté: “Pour être liquide à des températures aussi froides, l’eau sous le pôle sud pourrait avoir besoin d’être vraiment salée, ce qui rendrait difficile toute vie microbienne de l’habiter.

“Cependant, cela laisse espérer qu’il y avait plus d’environnements habitables dans le passé lorsque le climat était moins impitoyable.”

Le professeur Neil Arnold, du Scott Polar Research Institute de Cambridge, a déclaré: “La combinaison des nouvelles preuves topographiques, des résultats de notre modèle informatique et des données radar rend beaucoup plus probable qu’au moins une zone d’eau liquide sous-glaciaire existe sur Mars aujourd’hui, et que Mars doit encore être géothermique active afin de garder l’eau sous la calotte glaciaire liquide.”

Les résultats ont été rapportés dans la revue Nature Astronomy.