Mars : Un homme armé arrêté à West Kelowna après avoir prétendument volé un camion

Un incident sauvage impliquant un accident, un homme avec une arme à feu et un artiste martial a fait la une des journaux en mars 2022.

Cela a commencé vers 8 heures du matin le 7 mars après un accident impliquant trois véhicules impliquant un camion volé sur les routes Glenmore et Union. La police a déclaré qu’un homme qui aurait volé le camion a ensuite tenté de prendre un autre véhicule par la force à quelqu’un qui s’était arrêté pour aider à l’accident.

Il s’avère que ce Bon Samaritain connaissait le jiu-jitsu. Lorsque le suspect a sorti une arme à feu, qui a raté, l’artiste martial a utilisé une prise d’étranglement pour neutraliser la situation, mais a été aspergé d’ours.

Le suspect a volé un autre camion et s’est enfui.

La GRC l’a retrouvé et l’a arrêté quelques heures plus tard à West Kelowna au niveau de l’autoroute 97 et du chemin Grizzly.

À l’époque, la police a déclaré que Kenneth Patrick Morrison faisait face à plusieurs accusations, dont une tentative de meurtre.

En 2017, Morrison a plaidé coupable de vol de véhicule, d’évasion de la police, de conduite dangereuse, de conduite avec disqualification et de quatre chefs d’accusation pour avoir quitté les lieux d’un accident après avoir volé une camionnette de nettoyage en Saskatchewan, selon le Regina Leader-Post.

Un juge de la cour provinciale de Regina a condamné Morrison à la peine purgée. Les accusations portées contre Morrison concernant l’incident de mars 2022 sont toujours devant les tribunaux.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaVille de West KelownaViolence arméeGRCBilan de l’année