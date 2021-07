Mars Rover de la NASA lance un voyage épique à la recherche de la vie ancienne sur la planète rouge

Le rover Perseverance de la NASA est sur le point de commencer son voyage à travers un cratère à la recherche de la vie ancienne sur la planète rouge. Le cratère que le rover martien va explorer était autrefois un grand lac, alors qu’il y a des milliards d’années, la planète rouge était plus humide qu’elle ne l’est aujourd’hui. Au cours de son voyage, Perseverance prendra lui-même les commandes de la navigation à l’aide d’AutoNav, ce qui signifie que le rover n’obtiendra aucune direction supplémentaire pendant qu’il roule. AutoNav est un algorithme intelligent qui aide le rover à cartographier en 3D les environs et à trouver le meilleur itinéraire de navigation, pendant son trajet.

« Nous avons une capacité appelée » penser en conduisant « », explique Vandi Verma, ingénieur senior dans l’équipe de planification du rover, dans un communiqué de la NASA déclaration. Selon elle, Perseveration « pense » constamment à l’entraînement automatique pendant que ses roues tournent. Le rover dédie un de ses ordinateurs uniquement à cette tâche.

Cependant, AutoNav ne suffit pas à Persévérance pour s’en sortir. L’équipe du rover effectue un travail essentiel en planifiant les itinéraires de navigation et en rédigeant les instructions que le rover doit suivre. AutoNav est pratique car les scientifiques ne peuvent pas contrôler le rover avec un joystick, grâce au retard du signal radio entre Mars et la Terre.

La persévérance, capable de voyager à une vitesse de 120 mètres par heure, est plus rapide que son prédécesseur Curiosity, qui pouvait atteindre environ 20 mètres par heure. Curiosity est également équipé d’AutoNav, mais avec une version antérieure. La navigation de Perseverance est plus avancée que Curiosity, non seulement en vitesse, mais aussi en termes de marche sur des terrains plus difficiles. Il parvient également à éviter d’être endommagé sur des rochers pointus et pointus, ce pour quoi l’AutoNav de Curiosity n’était pas équipé pour le faire.

Le rover traversera le cratère et rassemblera des échantillons pour des preuves potentielles d’une vie ancienne sur Mars. Les scientifiques pensent que le cratère était un lac il y a quelques milliards d’années, et ils pourraient trouver des signes de vie ancienne à cet endroit s’il existait sur Mars.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici