Mars pour Musk: Bill Gates ne souhaite pas combattre le magnat Tesla pour être le premier sur la planète rouge

Bill Gates, fondateur de Microsoft, a déclaré qu’il préférait dépenser son argent en vaccins plutôt que de visiter Mars, et a déclaré qu’il laisserait la tâche de conquérir l’espace à d’autres géants de la technologie comme Elon Musk de SpaceX et Jeff Bezos d’Amazon.

Gates s’est plaint que les grands entrepreneurs de la Terre ne faisaient pas assez pour réparer « les trucs durs: acier, ciment, viande« Sur Terre tout en investissant leurs ressources dans »l’électricité, les voitures particulières»Et des développements plus spectaculaires, en particulier dans le domaine des voyages spatiaux.

Aussi sur rt.com La chaîne YouTube pour enfants avertit que le monde souffrirait si Bill Gates « disparaissait » dans BIZARRE VIDEO louant un « milliardaire respecté »

« Malheureusement, les choses auxquelles les gens pensent – l’électricité, les voitures particulières – représentent un tiers du problème. Il faut donc travailler sur les deux tiers», A poursuivi Gates, ajoutant que«si vous ne faites attention qu’à ces mesures à court terme, pas aux primes vertes à tous les niveaux, alors vous manquez le délai le plus long, ce qui est le plus dur. »

« Je ne vais pas payer beaucoup d’argent [to go to space in a rocket] parce que ma fondation peut acheter des vaccins contre la rougeole et sauver une vie pour 1000 $», A expliqué le milliardaire. Admettant qu’il était « pas une personne de Mars», A-t-il déclaré à l’animatrice du podcast Sway Kara Swisher qu’il ne l’avait pas faitpense que les fusées sont la solution » mardi.

Tout en reconnaissant que « sous-estimer Elon [Musk] ce n’est pas une bonne idée » et « ce qu’Elon a fait avec Tesla est l’une des plus grandes contributions au changement climatique que quiconque ait jamais faite», Gates a réitéré que son travail était fermement ancré dans la terre. « Tout ce que je fais, je pense toujours, OK, je pourrais dépenser ces 1000 $ pour acheter le vaccin contre la rougeole. »

Tout en louant les efforts de Tesla et de ses semblables pour travailler sur le « trucs faciles», A-t-il déploré que de plus en plus d’entreprises ne retroussent pas leurs manches pour s’impliquer dans la lutte contre le changement climatique. Il a récemment publié un livre intitulé « Comment éviter une catastrophe climatique, « Proposant un certain nombre de » solutions « dans lesquelles il a investi une somme considérable, notamment »bœuf synthétique.«

Bien que beaucoup plus cher à produire que les vaches reproductrices, Gates affirme que le faux bœuf générera moins d’émissions de gaz à effet de serre. Pendant ce temps, il est récemment devenu l’un des plus grands propriétaires de terres agricoles aux États-Unis, et compte tenu des suggestions qu’il a faites dans son livre – essentiellement « dire aux gens que vous ne pouvez plus avoir de vaches, ‘»Qu’il admet est un«approche politiquement impopulaire des choses”- certains sceptiques ont haussé les sourcils, se demandant si le magnat du logiciel envisage de forcer son frankenbeef sur l’humanité pour le bien du climat.

Aussi sur rt.com Bill Gates veut que les « nations riches » passent au boeuf 100% SYNTHÉTIQUE pour sauver la planète

Le milliardaire, dont la valeur nette est d’environ 130 milliards de dollars selon Bloomberg, s’est récemment plaint du nombre de personnes qui le croient « fou » et « mauvais»Théories du complot qui suggèrent que Gates souhaite utiliser les vaccinations obligatoires contre Covid-19 pour implanter des micropuces dans leur corps. Le développeur de logiciels a insisté dès le premier jour sur le fait que les sept milliards de la population de la planète doivent être vaccinés contre Covid-19 et a également été un partisan vocal de l’idée impopulaire que toute personne qui reçoit le vaccin devrait porter un certificat de vaccination quelconque afin que ils peuvent montrer leur état d’inoculation sur demande.

Le PDG devenu évangéliste des vaccins a investi près de 2 milliards de dollars dans l’effort mondial de vaccination contre Covid-19 et a exprimé l’espoir que les États-Unis seront mieux préparés pour le « prochaine pandémie. »

Musk a pour objectif d’envoyer 1 million de personnes sur Mars d’ici 2050 avec l’espoir éventuel d’établir un «ville autonome»Sur le voisin de la Terre au cas où la planète deviendrait irrécupérable. Bezos, en revanche, travaille à la construction d’une base lunaire et « colonies spatiales”Capable d’accueillir jusqu’à un billion de personnes.

Musk et Gates se sont affrontés à propos de Covid-19, avec Gates – qui n’a jamais obtenu son diplôme universitaire et n’a pas de diplôme de médecine – décrivant Musk comme non éduqué lorsque le développeur de voitures électriques a suggéré que sa famille ne prendrait pas l’un des vaccins Covid-19 de Gates. .

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!