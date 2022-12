Mars Perseverance Rover capture le premier son des diables de poussière sur Mars

À quoi ressemble un diable de poussière sur Mars ? Un rover de la NASA avait par hasard son microphone allumé lorsqu’une tour tourbillonnante de poussière rouge est passée directement au-dessus, enregistrant le vacarme.

Il s’agit d’environ 10 secondes non seulement de grondements de rafales allant jusqu’à 25 mph (40 km/h), mais aussi du claquement de centaines de particules de poussière contre le rover Perseverance. Les scientifiques ont publié mardi le premier audio du genre.

Selon les chercheurs, cela ressemble étonnamment aux diables de poussière sur Terre, bien que plus silencieux puisque l’atmosphère mince de Mars produit des sons plus silencieux et un vent moins puissant.

Le diable de poussière est venu et est reparti rapidement sur Persévérance l’année dernière, d’où la courte durée de l’audio, a déclaré Naomi Murdoch de l’Université de Toulouse, auteur principal de l’étude parue dans Nature Communications. Dans le même temps, la caméra de navigation du rover stationné a capturé des images, tandis que son instrument de surveillance météo a collecté des données.

“Il a été pris en flagrant délit par Persy”, a déclaré le co-auteur German Martinez du Lunar and Planetary Institute de Houston.

Photographiés pendant des décennies sur Mars mais jamais entendus jusqu’à présent, les diables de poussière sont courants sur la planète rouge. Celui-ci était dans la moyenne : au moins 400 pieds (118 mètres) de haut et 80 pieds (25 mètres) de large, voyageant à 16 pieds (5 mètres) par seconde.

Le microphone a capté 308 impulsions de poussière alors que le diable de poussière passait, a déclaré Murdoch, qui a aidé à le construire.

Étant donné que le microphone SuperCam du rover est allumé pendant moins de trois minutes tous les quelques jours, Murdoch a déclaré que c’était «certainement de la chance» que le diable de poussière soit apparu le 27 septembre 2021. Elle estime qu’il n’y avait qu’un 1-in -200 chances de capturer l’audio du diable de poussière.

Sur les 84 minutes collectées au cours de sa première année, il n’y a “qu’un seul enregistrement de poussière”, a-t-elle écrit dans un e-mail de France.

Ce même microphone sur le mât de Perseverance a fourni les premiers sons de Mars – à savoir le vent martien – peu après l’atterrissage du rover en février 2021. Il a suivi avec l’audio du rover roulant et de son hélicoptère compagnon, le petit Ingenuity, volant à proximité, ainsi comme le crépitement des lasers rock-zapping du rover, la raison principale du microphone.

Ces enregistrements permettent aux scientifiques d’étudier le vent martien, la turbulence atmosphérique et maintenant le mouvement de la poussière comme jamais auparavant, a déclaré Murdoch. Les résultats « démontrent à quel point les données acoustiques peuvent être précieuses dans l’exploration spatiale. »

À la recherche de roches susceptibles de contenir des signes de vie microbienne ancienne, Persévérance a collecté jusqu’à présent 18 échantillons dans le cratère Jezero, autrefois le théâtre d’un delta de rivière. La NASA prévoit de renvoyer ces échantillons sur Terre dans une décennie. L’hélicoptère Ingenuity a enregistré 36 vols, le plus long ayant duré près de trois minutes.

