Mars Orbiter des Émirats Arabes Unis obtient de nouvelles vues des aurores de la planète rouge

Lorsque des barrages de protons et d’électrons chargés ont éclaté du soleil se dirigent vers nous, le champ magnétique de la Terre les dévie habilement autour de la planète. Ces secousses génèrent des rideaux de couleur chatoyants et brillants connus sous le nom d’aurore boréale dans les régions polaires de l’hémisphère nord et d’aurore australe dans le sud.

Les lueurs sur Mars ne se trouvent pas seulement en haut et en bas de la planète, car le champ magnétique autour de la planète s’est en grande partie éteint lorsque le fer en fusion à l’intérieur s’est refroidi. Mais des parties de la croûte de Mars qui s’est durcie il y a plusieurs milliards d’années lorsque Mars avait un champ magnétique global préservent une partie de ce magnétisme.

« Ils sont très inégaux et inégalement répartis », a déclaré Justin Deighan, le responsable scientifique adjoint.

Alors que le champ magnétique de la Terre est comme un grand aimant en barre, sur Mars, « c’est plus comme si vous aviez pris un sac d’aimants et que vous les aviez jetés dans la croûte de la planète », a déclaré le Dr Deighan, chercheur au Laboratoire de l’atmosphère de l’Université du Colorado. et Space Physics, qui collabore avec les Émirats arabes unis sur la mission. « Et ils sont tous pointés de différentes manières. Et ils ont des forces différentes.

Les champs magnétiques disjoints agissent comme des lentilles pour guider les particules du vent solaire vers différentes parties de l’atmosphère martienne, mais elles frappent ensuite des atomes et des molécules dans la haute atmosphère, générant la lueur des aurores.

Les précédents orbiteurs de Mars ont également observé les aurores, mais Hope, avec une orbite à haute altitude qui varie de 12 400 milles à 27 000 milles au-dessus de la surface, peut avoir une vue globale du côté nocturne de Mars.