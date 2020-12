Un prototype SpaceX imposant composé d’anneaux d’acier a lentement pris son envol de sa rampe de lancement au Texas mercredi, montant des milliers de pieds avant d’effectuer une manœuvre jamais vue auparavant lors de sa tentative d’atterrissage.

Le véhicule Starship de nouvelle génération de la société, finalement conçu pour répondre à la vision du PDG Elon Musk de mettre des humains sur Mars, a été lancé à 16 h 45 lors d’un vol d’essai à haute altitude pour mettre l’accent sur le matériel et les manœuvres. Le prototype était connu sous le nom de numéro de série 8 ou SN8.

Au cours de sa mission de près de sept minutes, Starship a démontré avec succès qu’il pouvait se lancer sous la puissance de ses trois moteurs Raptor, monter à environ 41 000 pieds, puis utiliser son «corps» et ses ailes repliables pour ralentir contre le frottement de l’atmosphère – une manœuvre bien nommé «flop du ventre». Le véhicule de 165 pieds est conçu pour utiliser une manœuvre de freinage similaire à l’approche de la surface de la planète rouge, après quoi il basculera et atterrira un peu comme les fusées Falcon 9 de la société.

Bien que SN8 se soit approché de son site d’atterrissage comme prévu, Musk a déclaré que les lectures de basse pression dans l’un de ses réservoirs signifiaient qu’il était trop chaud – littéralement. Le vaisseau a explosé, mais a atterri exactement où il était censé arriver.

Un atterrissage réussi aurait été un bonus, mais le test global a été un succès, a déclaré Musk.

« Nous avons toutes les données dont nous avions besoin », Musk dit via Twitter. « Félicitations à l’équipe SpaceX, ouais !! Mars, nous y voilà !! »

Désormais, les ouvriers continueront à affiner Starship et à construire son booster de premier étage pas encore piloté appelé Super Heavy. Combinés, les deux feront près de 400 pieds de haut et éclipseront chaque fusée jamais pilotée en taille et en puissance.

Situé près de la frontière entre le Texas et le Mexique, Boca Chica sert de foyer aux tests de Starship. L’installation privée et éloignée donne à SpaceX la flexibilité de mener des tests et de construire des véhicules futuristes sans le type d’interférence qu’il rencontrerait sur une base militaire, par exemple.

Pendant des décennies, Musk a rêvé d’établir non seulement une colonie, mais une «civilisation autonome» à la surface de Mars. Il y voit une condition nécessaire à la survie à long terme de l’humanité.

« Il semble que la conscience soit une chose très rare et précieuse », a-t-il déclaré lors d’une mise à jour de 2019 à Boca Chica. « Et nous devons prendre toutes les mesures possibles pour préserver la lumière de la conscience. »

Mais Starship n’est pas seulement pour Mars. Plus tôt cette année, par exemple, la NASA a octroyé 135 millions de dollars à SpaceX pour un dérivé spécialement conçu pour les voyages sur la lune. Musk a également déclaré qu’il pouvait être utilisé pour déployer de très grandes charges utiles – comme des télescopes spatiaux ou des lots de centaines de petits satellites – en orbite terrestre en utilisant une version légèrement modifiée.

En attendant, Falcon 9 reste le cheval de bataille de la flotte de SpaceX, avec son prochain vol prévu pour le décollage de la station spatiale de Cap Canaveral vendredi.

