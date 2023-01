Mars: le gymnase de West Kelowna va de pair avec Interior Health sur les restrictions COVID-19

Retour en arrière il y a un an, lorsque des milliers d’entreprises ont été fermées par des ordonnances sanitaires provinciales en raison de COVID-19, et qu’un gymnase de West Kelowna a fléchi ses muscles.

Après avoir refusé un ordre de Interior Health (IH) de fermer ses portes le 6 janvier, Iron Energy Gym s’est vu imposer une amende par la GRC. Son permis d’exploitation a également été brièvement suspendu par la ville de West Kelowna. Le gymnase a continué à garder ses portes ouvertes et a reçu des billets tous les jours pendant les trois semaines suivantes.

La direction et les clients avaient exprimé leur mécontentement, sur les réseaux sociaux, face à l’interdiction des rassemblements intérieurs et des centres de conditionnement physique émise par la province le 22 décembre 2021.

Le copropriétaire Brian Mark a déclaré à l’époque qu’il tiendrait les responsables provinciaux de la santé personnellement responsables de toute perte financière. Les membres du gymnase ont alors lancé une collecte de fonds pour aider à payer les avocats et les amendes.

Le 20 janvier, l’agente de santé provinciale, la Dre Bonnie Henry, a pris ce qu’elle a appelé «la mesure prudente» de la réouverture des gymnases et des installations d’exercice avec des limites de capacité et l’utilisation continue de la carte de vaccination de la Colombie-Britannique.

Cependant, Iron Energy a déclaré qu’il ne vérifierait pas les passeports ni n’exigerait que les clients portent des masques et a continué à rester ouvert.

“Nous essayons de prendre position”, a déclaré la directrice générale Kristy Gamblin. «La façon dont ces mandats se sont déroulés plus encore avec la fermeture des gymnases, la fermeture des petites entreprises d’ailleurs, ce n’est pas seulement nous. De plus, ne pas vraiment avoir la science pour étayer pourquoi. Nous en avons marre.

L’entreprise a reçu une autre ordonnance de fermeture début février.

À la mi-février, IH a obtenu une injonction du tribunal exigeant que le gymnase soit contraint de fermer ses portes jusqu’à six mois. Iron Energy a finalement jeté l’éponge le 22 février.

Le 8 avril, le jour où la province a levé les mandats de carte de vaccination et de masque, le gymnase a rouvert.

“Après huit longues semaines, nous avons enfin ouvert nos portes et nous sommes ouverts aux affaires”, a déclaré le copropriétaire Brian Mack dans un post Instagram.

Iron Energy est en vente sur un site Web immobilier commercial depuis le 9 septembre.

