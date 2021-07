Mars Helicopter Ingenuity de la NASA termine le vol spatial le plus difficile

Tard dans la nuit du 4 juillet, l’hélicoptère martien Ingenuity de la NASA a effectué son vol le plus difficile sur la planète rouge. Le giravion a volé très loin du rover Mars à une vitesse de 5 mètres par seconde pendant 166,4 secondes. Avant le vol, la NASA l’a décrit comme « le vol le plus éprouvant pour les nerfs depuis le vol 1 ». Les laboratoires Jet Propulsion de la NASA se sont rendus sur Twitter pour annoncer le succès du vol le plus difficile effectué par Ingenuity. Un tweet publié par JPL présentait également une photographie prise par l’hélicoptère de Mars de sa propre ombre en vol.

Les scientifiques de la NASA étaient inquiets avant le vol car il s’agissait d’une tentative à haut risque et à haute récompense. Finissant avec succès, il présenterait une puissante démonstration d’exploration de Mars à l’aide de véhicules aériens. L’exploration aérienne de Mars facilitera considérablement les observations sur la planète rouge pour les scientifiques. Les sondes volantes pourront accéder efficacement aux terrains difficiles et les observer de près pour obtenir les données nécessaires.

L’une des raisons pour lesquelles les scientifiques considéraient le vol comme le plus difficile est le fait que le terrain sur lequel l’hélicoptère a volé est hostile. Contrairement aux surfaces planes, où le giravion a effectué son premier vol, la région de Séítah est pleine d’ondulations sablonneuses et de pentes abruptes. Ces changements brusques de pentes pourraient égarer l’hélicoptère, car l’interprétation à bord des images de la caméra de navigation par l’hélicoptère suppose des surfaces planes.

Cependant, il n’y a pas de risque de collision avec les pentes car « L’ingéniosité vole suffisamment haut au-dessus du terrain pour que cela ne pose pas de problème », ont déclaré Håvard Grip, pilote en chef, et Bob Balaram, ingénieur en chef de l’hélicoptère Mars, dans un Déclaration de la NASA. Les ondulations sablonneuses de la région sont cependant difficiles pour le rover martien. Dans ce cas, l’hélicoptère s’est éloigné du rover en prenant un raccourci.

L’hélicoptère Mars fait partie de la mission Mars 2020 de la NASA et accompagne le rover Mars Persévérance. L’ingéniosité a volé sur la surface martienne pour la première fois le 19 avril. Avec son premier vol contrôlé motorisé, l’humanité a fait un grand pas en réalisant un vol contrôlé sous la gravité d’une autre planète.

