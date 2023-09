Mars est jonchée de 15 694 livres de déchets humains provenant de 50 ans d’exploration robotique

CC BY-ND » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/MXyIYER4ZSciIuNNAlK6qg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTQwOQ–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/900105da9c43f34d7732f5dc6b7ec75b » class= »caas-img »/> CC BY-ND » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/MXyIYER4ZSciIuNNAlK6qg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTQwOQ–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/900105da9c43f34d7732f5dc6b7ec75b » class= »caas-img »/>

Les gens explorent la surface de Mars depuis plus de 50 ans. Selon le Bureau des Nations Unies pour les affaires spatialesles nations ont envoyé 18 objets fabriqués par l’homme sur Mars plus de 14 missions distinctes. Beaucoup de ces missions sont toujours en cours, mais au fil des décennies d’exploration de Mars, l’humanité a laissé de nombreux débris à la surface de la planète.

je suis un Chercheur Postdoctoral qui étudie les moyens de suivre les rovers sur Mars et la Lune. À la mi-août 2022, la NASA a confirmé que le rover martien Perseverance avait repéré un déchet largué lors de son atterrissage, cette fois un filet emmêlé. Et ce n’est pas la première fois que des scientifiques découvrent des déchets sur Mars. C’est parce qu’il y en a beaucoup.

NASA/JPL-Caltech » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/_KsfNNPJdGJ44lf2a5lPEA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY5OA–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/e58110f271ffc3babb31bad3d30d0b09″ class= »caas-img »/> NASA/JPL-Caltech » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/_KsfNNPJdGJ44lf2a5lPEA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY5OA–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/e58110f271ffc3babb31bad3d30d0b09″ class= »caas-img »/> Tous les vaisseaux spatiaux qui atterrissent sur Mars éjectent des équipements – comme cette coque de protection – avant d’atteindre la surface martienne. NASA/JPL-Caltech

D’où viennent les débris ?

Les débris sur Mars proviennent de trois sources principales : du matériel mis au rebut, des vaisseaux spatiaux inactifs et des vaisseaux spatiaux écrasés.

Chaque mission vers la surface martienne nécessite un module qui protège le vaisseau spatial. Ce module comprend un bouclier thermique lorsque l’engin traverse l’atmosphère de la planète ainsi qu’un parachute et du matériel d’atterrissage pour qu’il puisse atterrir en douceur.

L’engin rejette des morceaux du module au fur et à mesure de sa descente, et ces morceaux peuvent atterrir à différents endroits de la surface de la planète : il peut y avoir un bouclier thermique inférieur à un endroit et un parachute à un autre. Lorsque ces débris s’écrasent sur le sol, ils peuvent se briser en morceaux plus petits, comme s’est produit lors de l’atterrissage du rover Perseverance en 2021. Ces petits morceaux peuvent ensuite être emportés par les vents martiens.

NASA/JPL-Caltech » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/66u__ZqFdNcqMaobayXYUA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTcxNw–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/47939984b6433d0fc1c16b9da1692289″ class= »caas-img »/> NASA/JPL-Caltech » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/66u__ZqFdNcqMaobayXYUA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTcxNw–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/47939984b6433d0fc1c16b9da1692289″ class= »caas-img »/> Le rover Perseverance a découvert ce morceau de filet le 12 juillet 2022, plus d’un an après son atterrissage sur Mars. NASA/JPL-Caltech

De nombreux petits déchets emportés par le vent ont été découverts au fil des années – comme le matériel de filet trouvé récemment. Plus tôt dans l’année, le 13 juin 2022, le rover Perseverance a repéré une grande couverture thermique brillante coincée dans des rochers à 2 km de l’endroit où le rover a atterri. Les deux Curiosité en 2012 et Opportunité en 2005 ont également découvert des débris provenant de leurs véhicules d’atterrissage.

NASA/JPL-Caltech/Univ. de l’Arizona » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/5T2UzHHrB4g9V.lV0LIi2g–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTEyMTg-/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/dea99f9d72dd7327a1a98d64b9592ec3″ class= »caas-img »/> NASA/JPL-Caltech/Univ. de l’Arizona » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/5T2UzHHrB4g9V.lV0LIi2g–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTEyMTg-/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/dea99f9d72dd7327a1a98d64b9592ec3″ class= »caas-img »/> L’atterrisseur Schiaparelli de l’Agence spatiale européenne s’est écrasé sur la surface de Mars en 2016, comme le montrent ces photos du site de l’accident prises par Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. NASA/JPL-Caltech/Univ. de l’Arizona

Vaisseau spatial mort et écrasé

Le neuf vaisseaux spatiaux inactifs à la surface de Mars constituent le prochain type de débris. Ces engins sont l’atterrisseur Mars 3, l’atterrisseur Mars 6, l’atterrisseur Viking 1, l’atterrisseur Viking 2, le rover Sojourner, le ancien atterrisseur Beagle 2 perdu, l’atterrisseur Phoenix, le rover Spirit et le vaisseau spatial le plus récemment décédé, le rover Opportunity. Pour la plupart intacts, ils pourraient être mieux considérés comme des reliques historiques que comme des déchets.

L’usure a des conséquences néfastes sur tout ce qui se trouve à la surface de Mars. Certaines parties de Les roues en aluminium de Curiosity se sont cassées et sont vraisemblablement dispersés le long de la trajectoire du rover. Une partie de la litière est utile, avec Persévérance avoir laissé tomber un foret sur la surface en juillet 2021, lui permettant de échangez un nouveau morceau vierge afin qu’il puisse continuer à collecter des échantillons.

NASA/JPL-Caltech » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/1Ms9Y5SP8hl6gbSzCJdOQQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTcyMA–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/d00af5347c27d739b670012023d600c4″ class= »caas-img »/> NASA/JPL-Caltech » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/1Ms9Y5SP8hl6gbSzCJdOQQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTcyMA–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/d00af5347c27d739b670012023d600c4″ class= »caas-img »/> Les roues du rover Curiosity ont été endommagées au fil des années, laissant derrière elles de petits morceaux d’aluminium. NASA/JPL-Caltech

Les vaisseaux spatiaux écrasés et leurs morceaux constituent une autre source importante de déchets. Au moins deux vaisseaux spatiaux se sont écrasés et quatre autres ont perdu le contact avant ou juste après l’atterrissage. Descendre en toute sécurité jusqu’à la surface de la planète est la partie la plus difficile de toute mission d’atterrissage sur Mars – et cela ça ne se termine pas toujours bien.

Lorsque vous additionnez la masse de tous les vaisseaux spatiaux jamais envoyés sur Mars, vous obtenez environ 22 000 livres (9 979 kilogrammes). Soustrayez le poids de l’engin actuellement opérationnel à la surface – 6 306 livres (2 860 kilogrammes) – et vous vous retrouvez avec 15 694 livres (7 119 kilogrammes) de débris humains sur Mars.

Pourquoi les déchets sont-ils importants ?

Aujourd’hui, la principale préoccupation des scientifiques concernant les déchets sur Mars est le risque qu’ils représentent pour les missions en cours et futures. Les équipes de Perseverance documentent tous les débris qu’elles trouvent et vérifient si certains d’entre eux pourraient contaminer les échantillons collectés par le rover. Les ingénieurs de la NASA ont également examiné si Perseverance pourrait s’emmêler dans les débris de l’atterrissage, mais ont conclu que le risque est faible.

La véritable raison pour laquelle les débris sur Mars sont importants est leur place dans l’histoire. Le vaisseau spatial et ses pièces constituent les premières étapes de l’exploration planétaire humaine.

C’était écrit par: Cagri Kilic, Université de Virginie occidentale.

