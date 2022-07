Mars “Dreamscape” impressionne dans la vidéo Knockout 4K NASA Orbiter

Vous pouvez visiter Mars sans tous les voyages spatiaux embêtants, le manque d’atmosphère respirable et les tempêtes de poussière désolées. Entrez simplement dans cette magnifique vidéo 4K pour une visite approfondie d’un réseau de crêtes à Tempe Terraune région montagneuse connue pour ses cratères.

La vidéo, publiée jeudi, est une gracieuseté de la NASA Mars Reconnaissance Orbiter Équipe caméra HiRise à l’Université d’Arizona. Les assistants visuels offrent constamment de superbes vues martiennes depuis le vaisseau spatial en visite.

La vidéo haute résolution est réglée sur une bande originale d’une chanson intitulée Dreamscape par un musicien travaillant sous le nom de Density & Time. Il s’agit d’un panoramique lent sur un ensemble de formations sauvages imagées par MRO fin 2020.

“Les crêtes sont très régulières en hauteur et en largeur. Ces crêtes semblent également être associées à une certaine couche”, a écrit l’équipe HiRise. “La couche au-dessus des crêtes a un ton plus foncé et de nombreuses crêtes sont jointes à d’autres, certaines à angle droit.”

Les crêtes sont quelque chose, mais assurez-vous de vous accrocher à la fin de la vidéo lorsqu’un cratère ombragé apparaît dans le coin, semblant pouvoir avaler votre âme.

Nous vivons à une époque de grande abondance d’images de Mars. De vues à vol d’oiseau aux scènes repérées par des engins spatiaux, c’est vraiment un âge d’or pour se délecter de la beauté austère de la planète rouge.