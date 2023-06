Mars Candy cherche à développer son activité de crème glacée grâce à un investissement dans une usine

Le géant du bonbon Mars tente de se faire un nom dans une nouvelle catégorie : la crème glacée.

L’entreprise familiale vise à ce que son activité de crème glacée atteigne 1 milliard de dollars de ventes dans le monde d’ici 2030. En mai, Mars a fait appel au dirigeant Anton Vincent pour diriger son activité mondiale de crème glacée, ajoutant à son rôle actuel de président de Mars Wrigley North America.

Mars fait face à une rude concurrence pour réaliser son ambition aux États-Unis, mais la société a investi dans l’entreprise. Il a dépensé 50 millions de dollars pour moderniser son usine de crème glacée de Burr Ridge, dans l’Illinois, et a réservé 20 millions de dollars supplémentaires pour l’installation qu’il n’a pas encore dépensé.

Mars a également élargi son portefeuille en lançant de nouvelles saveurs telles que les biscuits M&M’s et les sandwichs à la crème glacée aux biscuits et la crème glacée à la pâte à biscuits Twix. Il a utilisé son Acquisition de 5 milliards de dollars of Kind North America, mieux connu pour ses barres aux noix, pour se lancer dans des substituts de crème glacée à base de plantes.

Alors que l’été est toujours la plus grande saison pour les ventes de crème glacée, Mars tente également de stimuler les affaires en automne et en hiver grâce à un partenariat entre la Ligue nationale de football et son Snickers Ice Cream Bar.

Mars vise à accroître sa part du marché de la crème glacée dans le cadre d’une entreprise à large assise. En dehors des bonbons et des glaces, Mars possède également un important segment de soins pour animaux de compagnie et d’autres marques alimentaires, notamment Combos Stuffed Snacks et Ben’s Original rice.

Le pari sur la crème glacée a porté ses fruits pour l’entreprise. Au cours des cinq dernières années, les ventes mondiales de glaces de Mars ont augmenté de 42 %. La marque Dove Ice Cream à elle seule a augmenté de 12 % l’an dernier. Au fur et à mesure que le segment grandit, les États-Unis représentent plus de la moitié des activités de crème glacée de l’entreprise.

Alors que Mars injecte des ressources dans le secteur de la crème glacée, la société découvrira si ses marques familières sont suffisantes pour l’amener à son objectif ambitieux de ventes d’un milliard de dollars.