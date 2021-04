Mars a connu des époques plus sèches et plus humides avant de s’assécher complètement il y a environ trois milliards d’années, selon une nouvelle étude qui suggère que la planète rouge ne s’est pas asséchée d’un seul coup. Les résultats sont basés sur les données du rover Curiosity Mars de la NASA qui continue d’explorer la base du mont Sharp sur la planète rouge «Un objectif principal de la mission Curiosity était d’étudier la transition entre l’environnement habitable du passé, le sec et le froid climat que Mars a maintenant », a déclaré Roger Wiens, co-auteur de l’article et scientifique au Laboratoire national de Los Alamos, où il fait partie de l’équipe ChemCam. «Ces couches de roche ont enregistré ce changement de manière très détaillée», a déclaré Wiens.

ChemCam est le laser à vaporisation de roche qui se trouve sur le mât du rover Curiosity et analyse la composition chimique des roches martiennes. William Rapin, chercheur au CNRS, a dirigé l’étude publiée dans la revue Geology. En utilisant la caméra longue portée de ChemCam pour faire des observations détaillées du terrain escarpé du mont Sharp, une équipe comprenant Wiens et d’autres chercheurs de Los Alamos ont découvert que le climat martien alternait entre des périodes sèches et plus humides avant de devenir complètement sec.

Des engins spatiaux en orbite autour de Mars avaient précédemment fourni des indices sur la composition minérale des pentes du mont Sharp. Maintenant, ChemCam a réussi à faire des observations détaillées des lits sédimentaires de la surface de la planète, révélant les conditions dans lesquelles ils se sont formés.

En remontant le terrain, Curiosity a observé que les types de lit changent radicalement. Au-dessus des argiles déposées sur le lac qui forment la base du mont Sharp, des couches de grès montrent des structures indiquant leur formation à partir de dunes formées par le vent, suggérant de longs épisodes climatiques secs, selon l’étude.

Plus haut encore, des lits minces alternant cassants et résistants sont typiques des dépôts de plaine d’inondation fluviale, marquant le retour de conditions plus humides. Ces changements de terrain montrent que le climat de Mars a subi plusieurs fluctuations à grande échelle entre des périodes plus humides et plus sèches, jusqu’à ce que les conditions généralement arides observées aujourd’hui se soient installées.

