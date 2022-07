Marriott ouvre un nouveau Ritz Carlton à Manhattan alors que le tourisme à New York reprend son souffle

Marriott ouvrira la semaine prochaine un nouvel hôtel chic Ritz Carlton à Manhattan, marquant un pari sur l’essor des voyages de luxe et le retour plein d’espoir des voyageurs d’affaires cet automne.

“Il dispose de 10 000 pieds carrés d’espace de réunion, d’un spa de 7 000 pieds carrés et de quatre points de restauration. Je pense qu’il est particulièrement bien placé pour prendre en charge ce pivot des voyages d’agrément aux voyages d’affaires”, a déclaré le PDG de Marriott, Tony Capuano, à CNBC. mardi.

Les débuts du 108e Ritz Carlton surviennent alors que New York connaît une recrudescence des touristes. La ville a vu le tourisme se tarir au début de la pandémie lorsque New York est devenu l’un des premiers épicentres de l’épidémie. Maintenant, les voyageurs affluent et de plus en plus de développeurs signent de nouvelles offres.

“2019 a été la meilleure année de l’histoire de New York. Vous avez eu plus de 66 millions de visiteurs à New York. On a le sentiment que nous allons revenir à environ 85% de cela cette année”, a déclaré Capuano.

Le taux d’occupation des hôtels de New York est actuellement le troisième plus élevé du pays, à 83 %, selon STR, un fournisseur d’analyses hôtelières. Les deux principaux marchés sont Portland, dans le Maine, et San Diego, en Californie, avec des niveaux d’occupation de 85 % et 84 %, respectivement.

Le rebond de New York marque un fort renversement par rapport aux deux dernières années, lorsque les destinations balnéaires l’ont emporté.

“Les gens sont juste restés à l’écart des centres-villes. Ils ne voulaient pas être avec beaucoup d’autres personnes à cause de Covid … mais cela s’est inversé et je pense que nous sommes prêts pour les vacances en ville”, a déclaré Jan Frietag, responsable national du groupe Costar. directeur de l’analyse hôtelière.

Alors que la demande hôtelière rebondit et que l’inflation atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies, les prix par nuit ont monté en flèche. Le coût moyen de l’enregistrement dans un hôtel à New York est de près de 300 $ par nuit, en hausse de 20 % par rapport aux niveaux de 2019, selon STR.