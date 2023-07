Marriott et MGM associent des programmes de fidélité dans une offre sur les voyageurs d’affaires

Marriott et MGM Resorts International a annoncé lundi un partenariat pour lier leurs programmes de fidélité et offrir aux clients plus d’options pour encaisser.

Dans le cadre de cet accord, les clients MGM aux États-Unis peuvent gagner des points de récompense Marriott Bonvoy et les membres Bonvoy auront à leur tour accès à 17 propriétés MGM lorsqu’ils dépenseront leurs points.

Les 40 000 chambres de MGM augmenteront de 2,4 % l’offre du portefeuille mondial de Marriott.

Le partenariat vise à capitaliser sur les voyageurs fréquents ou d’affaires, qui peuvent être farouchement fidèles à certaines marques hôtelières dans le but d’accumuler des récompenses. Ces programmes de fidélité stimulent les affaires et aident à différencier les concurrents à un moment où les voyages continuent de rebondir après une pause pandémique.

« La valeur réside dans la quantité et la qualité du client », a déclaré lundi le PDG de MGM, Bill Hornbuckle, à CNBC dans une interview.

Bonvoy compte plus de 180 millions de membres. S’ils souhaitent utiliser leurs points de récompense pour un séjour sur le Strip de Las Vegas, leur seule option hôtelière est actuellement le Cosmopolitan, que MGM a acheté en 2022.

Lorsque le nouveau partenariat sera lancé cet automne, les membres Bonvoy pourront échanger leurs récompenses dans 12 stations supplémentaires sur le Strip et cinq autres stations MGM à l’échelle nationale.

Le PDG de Marriott, Tony Capuano, a déclaré que MGM Resorts apporte une richesse de propriété intellectuelle au portefeuille ainsi que des divertissements, des options culinaires haut de gamme et d’autres expériences uniques.

« C’est vraiment une opportunité excitante pour nos membres », a déclaré Capuano.

Capuano a déclaré le mois dernier que la chaîne hôtelière mondiale avait augmenté ses prévisions de revenus par chambre disponible sur la base d’une hausse de 26% des activités du groupe cette année.

Le secteur des congrès ne s’est pas encore complètement remis de ses creux pandémiques. Pourtant, le calendrier des conférences est chargé et il y a de l’optimisme sur le fait que les activités de groupe, ainsi que l’augmentation des visites internationales, pourraient faire grimper les résultats.

Las Vegas est l’une des principales destinations des États-Unis pour les congrès, les conférences et les réunions.

Lorsqu’on lui a demandé si le programme Bonvoy donnerait à MGM un avantage concurrentiel dans les affaires du groupe par rapport à des concurrents comme Césars Hornbuckle a déclaré: « La réponse est absolument, sans équivoque oui. »

Les casinos, quant à eux, sont confrontés à des comparaisons difficiles d’une année sur l’autre pour le second semestre 2023, et le partenariat avec Marriott pourrait offrir à MGM un avantage concurrentiel dans son activité de paris sportifs, BetMGM, co-détenue par Entenir .

Les clients des paris sportifs de MGM gagneront des points Bonvoy sur certaines transactions, et les membres de Bonvoy verront le marketing des paris sportifs de MGM sur le site Marriott.

Le PDG de BetMGM, Adam Greenblatt, a déclaré dans un communiqué de presse annonçant l’accord qu’il créera un « programme de récompenses vraiment robuste qui connecte nos joueurs et les clients de Marriott à l’expérience omnicanale complète de BetMGM ».

– Dawn Giel, Jessica Golden et Kasey O’Brien de CNBC ont contribué à ce rapport.