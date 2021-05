Marriott, Coty, BioNTech, Tyson Foods et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux avant la cloche:

Marriott (MAR) – Marriott a gagné 10 cents ajustés par action pour le premier trimestre, dépassant l’estimation consensuelle de 3 cents, les revenus de l’opérateur hôtelier étant très légèrement inférieurs aux prévisions. Marriott a déclaré qu’il assistait à un rebond de la demande alors que de plus en plus de personnes étaient vaccinées contre Covid-19. Les actions ont chuté de 1,2% dans le commerce avant commercialisation.

Coty (COTY) – Coty a annoncé un seuil de rentabilité au troisième trimestre fiscal, correspondant aux estimations des analystes, avec des revenus conformes aux estimations également. Les ventes étaient 3,3% inférieures aux niveaux d’il y a un an, les verrouillages européens ayant atténué la demande de produits cosmétiques de Coty.

Energizer Holdings (ENR) – Les actions d’Energizer ont augmenté de 1,7% en pré-commercialisation, après que la société a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 77 cents par action par rapport à l’estimation consensuelle de 60%. Le chiffre d’affaires a également dépassé les prévisions, et le fabricant de batteries et d’autres produits ménagers a relevé ses prévisions pour l’année entière.

US Foods (USFD) – Le stock du distributeur alimentaire a augmenté de 1% en pré-commercialisation, après avoir battu les estimations de 7 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 12 cents par action. Les revenus ont également dépassé les estimations malgré la pression liée à la pandémie sur le volume des ventes. Le résultat net a été favorisé par la baisse des dépenses.

BioNTech (BNTX) – Le fabricant de médicaments a battu les estimations à la fois en haut et en bas pour le premier trimestre, aidant son stock à grimper de 8,7% en pré-commercialisation. BioNTech a également déclaré qu’il n’y avait aucune preuve actuelle indiquant la nécessité d’adapter son vaccin Covid-19 aux variantes émergentes du virus, bien qu’il soit prêt à le faire si nécessaire.

Tyson Foods (TSN) – Le producteur de bœuf et de volaille a gagné 1,34 $ par action ajusté pour son deuxième trimestre fiscal, surpassant l’estimation consensuelle de 1,12 $, avec des revenus également supérieurs aux prévisions. Tyson a déclaré qu’il s’attend à ce que son segment de poulet continue de subir une certaine pression en raison d’un environnement de travail difficile et de conditions hivernales rigoureuses.

Viatris (VTRS) – Les actions de Viatris ont ajouté 2,6% de négociation avant commercialisation malgré un bénéfice légèrement inférieur aux attentes. Les ventes ont dépassé les estimations et la société de soins de santé a déclaré son premier dividende trimestriel de 11 cents par action. Viatris a été créé l’année dernière par la fusion de l’unité Upjohn de Pfizer et du fabricant de médicaments génériques Mylan.

Freeport McMoran (FCX), Hecla Mining (HL), Southern Copper (SCCO) – Ces sociétés minières de cuivre et d’autres reçoivent un coup de pouce alors que les prix du cuivre ont atteint des niveaux records en raison d’une offre serrée et des attentes d’une forte demande. Freeport-McMoran a augmenté de 3,3% dans le pré-marché, tandis que Hecla a bondi de 3,6% et Southern Copper a bondi de 3,4%.

Simon Property (SPG) – L’exploitant du centre commercial et Authentic Brands achètent le détaillant de vêtements Eddie Bauer à la société de capital-investissement Golden Gate Capital pour un montant non divulgué. Eddie Bauer rejoindra plusieurs autres marques bien connues appartenant aux deux sociétés, notamment Aeropostale, Forever 21 et Brooks Brothers.

AstraZeneca (AZN) – AstraZeneca pourrait ne pas demander à la FDA une autorisation d’utilisation d’urgence pour son vaccin Covid-19, selon des personnes familiarisées avec le sujet qui a parlé au Wall Street Journal. Il se concentrerait plutôt sur le processus d’approbation complète plus long.

Box Inc. (BOX) – L’investisseur activiste Starboard Value propose une liste d’administrateurs minoritaires pour le conseil d’administration de la société de logiciels Box, selon un Rapport Bloomberg. Starboard détient une participation de 8% dans Box, mais estime que les performances ne se sont pas suffisamment améliorées depuis son investissement en 2019.

Live Nation Entertainment (LYV) – Live Nation a été mis à niveau pour «acheter» de «tenir» chez Jefferies, qui a déclaré qu’un retrait de 13% a fourni un point d’entrée attrayant pour le promoteur de concerts et d’événements en direct. Jefferies qualifie Live Nation de «pure reprise» et de croissance à long terme, et les actions de la société ont ajouté 1,3% au trading avant commercialisation.

Intel (INTC) – Les régulateurs britanniques de la concurrence ont ouvert une enquête officielle sur le projet d’acquisition des activités de mémoire flash et de disques durs SSD d’Intel par SK Hynix de la Corée du Sud. Intel a accepté de vendre les unités à Hynix en octobre pour environ 9 milliards de dollars. Les régulateurs veulent déterminer si l’opération entraînerait une diminution substantielle de la concurrence.