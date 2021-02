Married At First Sight UK s’apprête à rivaliser avec Love Island dans une «  nouvelle version sexuée  »

Marié à First Sight UK de Channel 4 est sur le point de défier Love Island d’ITV2 alors que les patrons prévoient de lancer une version plus sexuée, selon les rapports.

La série de télé-réalité est actuellement un sujet brûlant – l’émission australienne comptant des millions de téléspectateurs par semaine.

Après avoir vu l’incroyable succès exploser, les producteurs auraient hâte de faire évoluer les choses d’un cran avec la série britannique et veulent rivaliser avec la série de téléréalité populaire Love Island dans l’espoir d’attirer leur jeune public.

Les patrons de MAFS prévoient de le sexer un peu et de rivaliser avec la populaire émission de rencontres, qui existe depuis 2015.

« Ils recherchent des personnages particulièrement attrayants et intéressants pour s’assurer que la réincarnation britannique soit aussi explosive que celle de Down Under. »

Dans les coulisses, les patrons s’efforcent de faire passer la série de Channel 4 à E4, pense-t-on.

La version britannique voit généralement deux, trois ou quatre couples se rencontrer le jour de leur mariage et ils continuent à vivre ensemble par paires, puis on leur demande s’ils veulent rester ensemble.

Il voit dix couples partager un appartement dans des quartiers d’habitation luxueux de Sydney, similaires à la tristement célèbre villa Love Island – alors qu’ils ont des chambres séparées.

Le spectacle est surtout connu pour son drame et ses explosions entre couples.

La semaine dernière, le couple Michael Brunelli et Martha Kalifatidis de MAFS Australie a révélé qu’ils avaient « enfreint » la règle d’or de la série en apparaissant dans la série après avoir été invité à garder tout le drame devant la caméra.

Il a déclaré: « L’une des choses les plus étranges, quand nous étions sur MAFS, était qu’ils ne filmaient pas toute la journée, alors quand l’équipe de tournage est partie [at night], ils nous ont dit: «N’apprends rien les uns sur les autres, ne se parle pas vraiment parce que ça doit être devant la caméra».

« Si vous vous battez, vous devez arrêter au milieu du combat, appeler le producteur pour qu’il puisse apporter la caméra et commencer l’enregistrement … alors vous devez continuer le combat! »







Le professeur d’EP a ajouté que lui et le maquilleur « ont enfreint cette règle » beaucoup pendant leur saison et il a dit que cela « rendait notre producteur fou ».

Les fans impatients peuvent rattraper toute l’action en se connectant sur E4 pour regarder la série.

