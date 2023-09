Married at First Sight UK 2023 LIVE – La nouvelle série revient avec un énorme bouleversement et une tournure de spectacle inédite

L’ATTENTE est enfin terminée puisque Married At First Sigh UK revient à la télévision ce soir, avec le lancement de la nouvelle série – et c’est la plus longue à ce jour.

La nouvelle série de l’émission de téléréalité sur les rencontres de Channel 4 comprend une star de Geordie Shore, ainsi que la première mariée trans.

Avec 36 épisodes, il s’agira de la plus grande série MAFS à ce jour et de la plus longue série jamais réalisée, avec une durée de six semaines.

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à beaucoup d’action, comme l’a dit un initié de la télévision à OK ! qu’il y a déjà eu un échange de femme et une énorme dispute.

MAFS 2023 est diffusé du lundi au vendredi à 21h sur E4.

Lisez notre blog en direct MAFS ci-dessous pour les dernières nouvelles et mises à jour…