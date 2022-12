Married At First Sight subit un énorme bouleversement de format en 2023 à son retour – et les fans vont adorer

MARIÉ At First Sight UK subit un énorme bouleversement de format lors de son retour sur les écrans en 2023.

Le Soleil peut révéler en exclusivité que la troisième série controversée de l’émission E4 sera la plus longue série de tous les temps – et il y a aussi plusieurs retombées en préparation.

Matt Monfredi / Canal 4

Les experts MAFS Charlene Douglas, Mel Schilling et Paul Brunson seront de retour pour une plus grande course[/caption]

Matt Monfredi / Canal 4

L’émission de 2022 s’est avérée la plus populaire à ce jour[/caption]

Après que le fracas de la réalité ait battu des records d’audience pour la chaîne, les patrons ont décidé de prolonger la prochaine série de six semaines à huit semaines.

Un initié de la télévision a déclaré: “Married At First Sight UK n’a été rien de moins qu’un phénomène pour l’E4 au cours des deux dernières années et les producteurs tiennent vraiment à en tirer parti en donnant aux téléspectateurs encore plus de ce qu’ils veulent.

«La série 2022 a duré 30 épisodes, mais la série 2023 devrait durer 40 épisodes. Avec dix épisodes supplémentaires, les fans peuvent s’attendre à de nombreux rebondissements et modifications de format pour rendre la série encore plus choquante et imprévisible.

C’est la deuxième fois que l’E4 prolonge le nombre d’épisodes commandés pour la série.

L’édition 2021 de l’émission, la première qui a suivi le format de style australien, a duré 21 épisodes, ce qui signifie que la série aura doublé de taille en deux ans.

La source poursuit: “MAFS a battu des records d’audience pour l’E4 et a été l’émission la plus regardée sur le service de rattrapage All4 de 2022. Il n’y a aucun signe de ralentissement.”

En plus d’une série principale plus longue en 2023, les patrons préparent également plusieurs spin-offs et spéciaux à diffuser l’année prochaine également.

Notre taupe révèle: «Les producteurs sont vraiment satisfaits de la réunion spéciale de Noël qu’ils ont récemment filmée, qui est diffusée ce week-end, alors ils veulent en faire plus, où ils invitent à nouveau des mariés mémorables des séries précédentes pour voir ce qu’ils font à présent.

“Il y a beaucoup de concepts en cours d’élaboration pour le moment et les discussions sont encore au tout début, mais attendez-vous à voir divers spectacles ponctuels l’année prochaine qui élargiront vraiment la marque MAFS.

“Il a même été question d’un spin-off qui verrait certains de ceux qui n’ont pas eu de chance en amour dans les séries précédentes revenir pour un deuxième coup d’amour. Rien n’a été coulé ou gravé dans la pierre, mais beaucoup d’idées sont lancées.

Le dimanche 11 décembre, MAFS UK diffusera son spécial réunion de Noël très attendu à 21 heures sur E4.

Le spectacle réunit des visages des deux dernières séries.

Cela inclut Nikita, Amy et Alexis du casting 2021 et Thomas, Zoe, Jenna, Adrian, Thomas, Pjay, Chanita, Jordan, Duka et Jonathan du line-up 2022.

Si Johns / Canal 4

L’émission spéciale des retrouvailles de Noël est diffusée le 11 décembre[/caption]