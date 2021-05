Marre des verrouillages et des impôts élevés, le rappeur 50 Cent rejoint l’exode de New York vers le Texas sans masque – RT USA News

Après des mois à faire allusion à ses frustrations face aux taxes élevées et aux restrictions strictes de Covid-19 de la Big Apple, le rappeur Curtis ’50 Cent ‘Jackson a rejoint les rangs des New-Yorkais et des Californiens qui s’installent au Texas.

«J’adore New York, mais je vis à Houston maintenant» 50 Cent ont déclaré mardi dans des publications Twitter et Instagram. «J’expliquerai plus tard.»

Le rappeur a apparemment suivi après avoir taquiné en mars qu’il était « S’est dirigé vers le Texas. » 50 Cent a fait cette déclaration lorsque le gouverneur Greg Abbott a annoncé qu’il mettait fin au mandat de masque de l’État et à toutes les restrictions restantes de Covid-19, déclarant que «Toutes les entreprises et familles du Texas ont la liberté de déterminer leur propre destin.»

50 Cent a enfreint les restrictions de distanciation sociale. Pendant le week-end du Super Bowl en février, il aurait organisé une grande fête, sans masques, dans un hangar pour avions à Saint-Pétersbourg, en Floride – en violation des directives de la ville. Le maire de Saint-Pétersbourg, Rick Kriseman, a menacé de lourdes amendes, disant «Cela peut finir par coûter beaucoup plus de 50 cents à quelqu’un.»

Le déménagement au Texas a également été sans aucun doute encouragé par le fait que l’État n’a pas d’impôt sur le revenu. Les plus hauts revenus de la ville de New York sont désormais confrontés à un taux d’imposition combiné de près de 52% de leurs revenus, dont 10,9% pour l’État, après que le gouverneur démocrate Andrew Cuomo a promulgué une augmentation en avril.





Aussi sur rt.com

« Je devais lui rappeler qu’il était une PERSONNE NOIRE »: Chelsea Handler WHITESPLAINS la noirceur à 50 Cent après que le rappeur ait soutenu Trump







L’artiste a déclaré en octobre dernier qu’il voterait pour réélire le président Donald Trump parce que les politiques budgétaires du candidat démocrate Joe Biden porteraient ses impôts sur le revenu à 62% des bénéfices combinés. «Je m’en fiche [if] Trump n’aime pas les Noirs », 50 Cent a dit. «62% – êtes-vous foutu d’esprit?»

👀 QU’EST-CE QUE LE F * CK! (VOTEZ FORTRUMP) IM OUT, 🏃‍♂️💨F * CK NEW YORK Les KNICKS ne gagnent jamais de toute façon. 🤷🏽‍♂️Je m’en fiche, Trump n’aime pas les Noirs 62% t’es foutu. 😤 pic.twitter.com/uZu02k2Dlz – 50cent (à 50cent) 19 octobre 2020

Son approbation de Trump a déclenché une avalanche de critiques de la part d’observateurs de gauche, dont le journaliste David Leavitt, qui l’a appelé. « Un morceau égoïste de merde. » Le comédien Chelsea Hander a déclaré à 50 Cent qu’en tant que personne noire, il « Je ne peux pas voter pour Donald Trump. »

Mais le rappeur est loin d’être la seule célébrité riche à rejeter les politiques de l’État bleu – du moins dans la mesure où elles sont personnellement affectées. Le fondateur de Tesla, Elon Musk, et l’animateur de podcast Joe Rogan ont déménagé au Texas depuis la Californie. Les milliardaires de Wall Street, tels que Leon Cooperman et Carl Icahn, ont déménagé en Floride, un autre État sous contrôle républicain sans impôt sur le revenu.

Tout le monde déménage au Texas … Joe Rogan, Elon Musk, Dave Chapelle et maintenant 50 Cent … regardez à quel point le Texas devient comme Cali en un clin d’œil – 🙇🏾‍♂️A DREAMVILLAIN💙🏁 (@ GreggOlan100) 4 mai 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!