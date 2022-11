Marre des SMS politiques ? Continuer à lire.

Ces messages faisant la promotion des républicains, adressés à “Boris”, faisaient partie d’un flot de plus de 150 SMS non sollicités envoyés pendant un mois cet automne à Lorraine Barba, une démocrate de Wilmette, Illinois.

“Boris, en Floride, est en difficulté”, a averti un message texte sollicitant des dons de campagne – et promettant des fonds de contrepartie à 900% – pour le sénateur Marco Rubio de Floride.

Mme Barba, dont le numéro de téléphone avait été brièvement réquisitionné par un homme du nom de Boris, a trouvé les messages indésirables sur son iPhone intrusifs. Elle a essayé à plusieurs reprises de se retirer en tapant “STOP” – en vain.

“Mon téléphone sonnait constamment”, a déclaré Mme Barba, ajoutant qu’elle était troublée “par son acharnement”.

Elle n’est guère seule. En octobre, aux États-Unis, les personnes ont reçu environ 1,29 milliard de SMS politiques, soit environ deux fois plus qu’en avril, selon RoboKiller, une application qui bloque les appels automatisés et les spams. De nombreux électeurs s’en plaignent.

En réponse aux récentes questions du New York Times, plus de 940 lecteurs de tous les horizons politiques ont partagé leurs expériences, décrivant une pluie de messages incendiaires des deux partis. Pour illustrer leurs préoccupations, les lecteurs ont également soumis plus de 1 000 images des textes politiques sur leurs téléphones. Beaucoup étaient en proie à un langage qui divise ou à un contenu trompeur.

Les messages de campagne ne reflètent pas seulement les profondes frustrations de certains électeurs face à des textes politiques indésirables. Ils documentent également comment les SMS politiques deviennent une méthode incontournable pour diffuser des scénarios apocalyptiques, des mensonges et des calomnies de campagne.