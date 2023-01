Marre des rediffusions sans fin de “Sooryavansham” à la télévision, un fan de Bollywood écrit une lettre à la chaîne

Un homme anonyme a écrit une lettre hilarante à une chaîne de télévision privée après avoir été frustré car la chaîne n’a pas pu arrêter la diffusion du drame familial “Sooryavansham” d’Amitabh Bachchan. Le film vedette d’Amitabh Bachchan lui-même a fait l’objet de nombreux mèmes sur Internet au fil des ans, principalement en raison de sa diffusion plus que fréquente sur une certaine chaîne de télévision. Nous sommes en 2023 et Sooryavansham fait toujours partie des tendances et des blagues auxquelles les millénaires et les Gen-X peuvent s’identifier.

La lettre disait: «Avec l’aimable autorisation de votre chaîne, ma famille et moi connaissons maintenant Heera Thakur (personnage joué par le Big B dans le film) et sa famille (Radha, Gauri) comme nous connaissons nos propres parents. On peut réciter tous les dialogues par cœur. Je veux vous demander combien de fois allez-vous (la chaîne) diffuser ce film ? Combien de fois ont-ils prévu de projeter à nouveau ce film ? Qui portera la responsabilité si de telles projections répétées du même film affectent ma paix mentale et ma santé mentale ? Je vous demande humblement de réparer mon grief en priorité.” L’auteur de la lettre a mentionné qu’il attendait une réponse de la chaîne.

Pour ceux qui ne le savent pas, plusieurs chaînes de télévision diffusent ce film de Bollywood depuis des années maintenant. Cela a provoqué la frustration du public.

Selon ANI, la lettre a été envoyée au bureau de Mumbai de la chaîne. Le plaignant a été déposé en vertu de la loi de 2005 sur le droit à l’information.

Pendant ce temps, une vidéo d’un croisement de la chanson Mere Dil Ye Pukare Aaja avec le film de 1999 Sooryavansham est devenue virale. Dans Sooryavansham, Amitabh Bachchan tient un double rôle de père et de fils. À la fin du film, il est montré que le père, le patriarche strict de la famille, se lance de manière inattendue dans une danse. Les créateurs de mèmes ont supprimé la bande originale et ajouté la version remixée de la chanson Lata Mangeshkar à la vidéo. La vidéo a été visionnée plus de 13 millions de fois et plus de 10 millions de personnes l’ont aimée.

