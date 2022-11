Marre des jeunes militants pour le climat : “Les adultes n’écoutent pas”

WASHINGTON (AP) – La génération du changement climatique dit que les responsables parlent trop, écoutent trop peu et agissent encore moins. Et ils en ont marre.

“Au lieu de parler de la manière de résoudre la crise climatique, ils négocient sur la manière de continuer à polluer”, a déclaré Mitzy Violeta, une militante indigène mexicaine de 23 ans. « Les mouvements de jeunesse réalisent que la solution ne se trouvera pas dans des rassemblements internationaux », comme celui qui a lieu en Égypte.

“Nous sommes contrariés par l’inaction qui est faite”, a déclaré Jasmine Wynn, 18 ans, du groupe environnemental Treeage.

Avec des décennies de températures plus chaudes et extrêmes devant eux, les jeunes militants pour le climat envisagent un avenir qui les rend frustrés et anxieux, selon plus de 130 militants interrogés par l’Associated Press. La plupart d’entre eux ont déclaré qu’ils pensaient que leurs grèves et leurs protestations étaient efficaces. Mais ces derniers temps, dans des actions très médiatisées et accrocheuses, une poignée de militants sont allés au-delà de l’école buissonnière pour cibler les œuvres d’art, les pneus et les dépôts de combustibles fossiles.

Les experts et les bailleurs de fonds s’attendent à ce que ces actions directes s’intensifient.

«Ils feront tout ce qui est nécessaire sans violence. Ils sont en feu », a déclaré Margaret Klein Salamon, une psychologue clinicienne qui gère le Fonds d’urgence climatique qui soutient financièrement certains des événements de protestation dans votre visage. « Ils sont tellement passionnés. Une partie de cela vient de la jeunesse, bien sûr. Mais il est alimenté par la réalité, en ayant une sorte de confrontation avec la vérité.

Lors d’une des manifestations les plus traditionnelles à New York en septembre, Truly Hort, 14 ans, a déclaré qu’elle avait peur de l’avenir : « J’ai toujours eu tous ces rêves, et maintenant je me dis : “Mon Dieu, je peux ‘t faire ça.’”

Le problème, dit-elle, c’est que les dirigeants parlent de ce qu’ils espèrent faire, “mais ce n’est pas beaucoup de gens qui agissent”.

Évoquant également son anxiété lors de la même manifestation, Lucia Dec-Prat, 16 ans, a déclaré : “C’est une chose de s’inquiéter de l’avenir et c’en est une autre de sortir et de faire quelque chose”.

Mais protester ne fait pas grand-chose, a déclaré Dec-Prat: “Je pense honnêtement que les adultes n’écoutent pas.”

Les gouvernements et les organisations internationales avancent trop lentement pour lutter contre le changement climatique, ont déclaré de nombreuses personnes interrogées à propos des conférences sur le climat. Une grande majorité des militants interrogés étaient d’accord avec la caractérisation de Greta Thunberg des négociations sur le climat comme des discussions sans action, ou “bla bla bla”, comme l’a dit l’activiste suédoise dans un discours l’année dernière.

“Alors plutôt que de simplement faire du bruit pour contribuer au bla bla bla, faites du bruit pour l’action. Je pense que cela doit être la chose la plus critique », a déclaré Jevanic Henry, 25 ans, de Sainte-Lucie dans les Caraïbes. “Nous menons des actions.”

“L’argent n’a pas d’importance parce que nous n’aurons nulle part où vivre”, a déclaré Aniva Clarke, une militante de 17 ans originaire de Samoa. “Et c’est probablement le plus gros problème sur lequel de nombreux dirigeants mondiaux ne se concentrent pas vraiment.”

Alors que de nombreux jeunes militants n’ont pas l’impression d’être écoutés, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a remercié la jeunesse du monde d’avoir incité les négociateurs à faire plus. Dana Fisher, spécialiste des sciences sociales de l’Université du Maryland, qui étudie le mouvement environnemental et les jeunes militants, a déclaré avoir témoigné devant le Congrès et pris la parole devant les Nations Unies et lors de négociations sur le climat passées.

“Les jeunes ont eu beaucoup plus leur mot à dire qu’à tout autre moment de ma vie d’adulte”, a déclaré Fisher. “Je pense que beaucoup d’entre eux avaient l’impression que parce qu’ils avaient été invités et qu’on leur avait donné ces opportunités, cela signifiait que tout le monde allait changer de politique.”

Et elle a dit que ce n’est pas ce qui se passe, ce qui les rend alors frustrés.

S’exprimant lors d’un événement culturel à Londres, Thunberg a déclaré que les conférences annuelles sur le climat comme celle en Égypte n’apporteront pas de changement significatif. “À moins, bien sûr, que nous les utilisions comme une opportunité de mobilisation”, a-t-elle dit, “et que nous fassions réaliser aux gens à quel point c’est une arnaque et que nous réalisions que ces systèmes nous font défaut.”

L’une des jeunes militantes pour le climat les plus en vue, Vanessa Nakate d’Ouganda, a été à la fois à l’extérieur en tant que manifestante à l’origine du mouvement Rise Up et plus tard à l’intérieur en tant qu’ambassadrice de l’UNICEF sur le changement climatique.

« La question devrait être, que devraient faire les dirigeants ? Que doivent faire les gouvernements ? Parce que pendant tout ce temps où j’ai fait du militantisme, j’ai réalisé que les jeunes avaient tout fait », a déclaré Nakate à l’Associated Press.

Et il n’y a aucun doute quant à savoir qui, selon les jeunes militants, doit payer la facture dans la lutte contre le changement climatique : les nations riches et industrialisées qui ont historiquement émis plus de gaz à effet de serre que les plus pauvres. Les pays riches se sont engagés à payer les pauvres pour s’adapter aux ouragans, aux sécheresses et aux inondations aggravés par le changement climatique, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas tenu leur promesse de 100 milliards de dollars.

Alors que les investisseurs de Wall Street continuent d’injecter de l’argent dans des fonds qui se disent “verts”, de nombreux jeunes militants pour le climat reprochent au capitalisme de marché lui-même d’ajouter des gaz piégeant la chaleur dans l’atmosphère – un facteur que les analystes et les responsables adultes ignorent souvent.

La plupart des personnes interrogées ont qualifié de cibler les entreprises et les entreprises avec plus de pression, de protestations et de honte – comme une récente manifestation à New York organisée au siège de la société d’investissement financier BlackRock – une tactique efficace pour lutter contre le changement climatique.

Quelques minutes avant de défiler devant la célèbre statue de taureau de Wall Street et près du site du mouvement Occupy Wall Street, Oscar Gurbelic, 17 ans, a carrément blâmé le système de marché libre et les grandes entreprises.

“Le changement climatique et le capitalisme sont intrinsèquement liés”, a déclaré Gurbelic.

Beaucoup disent qu’ils sont prêts à apporter des changements à leur propre vie pour assumer la responsabilité de réduire les émissions. Ils volent et conduisent moins, et marchent plus. Une grande partie des militants interrogés disent qu’ils auraient probablement moins d’enfants à cause du changement climatique. La plupart ont déclaré ne pas participer à certaines activités au moins une fois par semaine parce que c’est du gaspillage ou de la pollution.

“Nous ne voulons plus vivre dans un monde dans lequel nous cherchons uniquement à consommer et à utiliser des choses et à les jeter”, a déclaré Violeta du Mexique.

Semblable à d’autres mouvements de protestation, il existe des différences de pensée quant à savoir s’il faut travailler à l’intérieur ou à l’extérieur du système. Certains militants avec lesquels AP s’est entretenu collaborent avec des gouvernements, des organisations internationales et des groupes à but non lucratif pour sensibiliser aux risques climatiques auxquels sont confrontées leurs communautés. D’autres travaillent strictement au niveau local, combattant les pouvoirs en place.

Les experts qui étudient les jeunes militants pour le climat affirment que si la génération à laquelle ils appartiennent est la plus éduquée de l’histoire, beaucoup souhaitent suspendre leurs études pour se concentrer sur l’action climatique. D’autres, comme Jevanic Henry, veulent fusionner leur vie professionnelle avec l’activisme climatique. Il a travaillé pour des gouvernements et des organisations à but non lucratif sur les questions climatiques.

“J’essaie de rester optimiste autant que possible”, a déclaré Henry dans une interview, mais il a dit que c’était tempéré par la crainte que l’effondrement socio-économique ne se produise si des mesures ne sont pas prises à tous les niveaux.

Mais l’espoir ne va pas plus loin.

“De plus en plus de gens vont être bouleversés et frustrés et prêts à prendre des mesures plus agressives”, a déclaré Fisher de l’Université du Maryland. “Et le problème, c’est qu’à un moment donné, cela peut devenir violent.”

Les nouvelles tactiques, telles que jeter de la soupe ou de la purée de pommes de terre sur des œuvres d’art célèbres – qui ont du verre les protégeant des dommages – sont nées de cette frustration, a déclaré Klein Salamon du Climate Emergency Fund.

« Nous avons tout essayé. Des marches et du lobbying, écrire des lettres, passer des appels téléphoniques », a déclaré Klein Salamon. “Nous ne sommes tout simplement pas là où nous devons être.”

___

La journaliste AP Teresa de Miguel a contribué depuis Mexico.

___

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

___

Suivez Seth Borenstein et Suman Naishadham sur Twitter à @borenbears et @SumanNaishadham

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Seth Borenstein et Suman Naishadham, Associated Press