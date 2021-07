Marre des attaques, les agents de bord parlent des passagers indisciplinés

« Absolument, nos tâches deviennent de plus en plus difficiles », a déclaré Mitra Amirzadeh, une hôtesse de l’air qui travaille également pour une grande compagnie aérienne. « Nous avons eu un agent de la porte qui a reçu un coup de poing à la tête si grave, si sévère, qu’elle a dû aller à l’hôpital et s’est retrouvée avec un nœud de la taille d’une orange … sur le front. »

Les agents de bord s’expriment maintenant publiquement sur le stress de gérer des passagers de plus en plus indisciplinés à 35 000 pieds, un travail qui est devenu plus difficile ces derniers mois alors que les passagers retournent dans le ciel après des mois de verrouillage.

Amirzadeh travaille dans l’industrie depuis six ans, y compris pendant la pandémie, et a déclaré qu’elle n’avait jamais vu de passagers se comporter aussi mal.

« Si cela ne tenait qu’à moi, non seulement ils iraient en prison, mais ils paieraient une amende. Et ils ne seraient pas autorisés à prendre l’avion avec un transporteur aérien. [ever again] », a déclaré Amirzadeh. « Ils monteraient sur Amtrak. »

Il y a eu plus de 3 400 signalements de passagers indisciplinés jusqu’à présent cette année , y compris plus de 2 400 rapports de passagers refusant de se conformer au mandat fédéral sur les masques. L’agence a proposé plus de 682 000 $ d’amendes contre les passagers indisciplinés.

Cook, qui a parcouru plus d’un million de milles au cours de sa carrière, a déclaré que certains de ses collègues envisageaient une retraite anticipée, voire un changement de carrière en raison de passagers indisciplinés.

« J’ai eu la bombe F larguée sur moi, [and I’ve been given] les crises de colère, les lèvres et les crises de colère », se souvient Cook. « Je ne sais pas s’ils vont devenir violents. Et je ne veux pas avoir à faire face à ce genre de situation. »

En mai, un Une hôtesse de l’air de Southwest Airlines a subi des blessures au visage et a perdu deux dents après qu’un passager « a ignoré à plusieurs reprises les instructions de vol standard et est devenu verbalement et physiquement abusif à l’atterrissage », a déclaré Southwest à NBC News dans un communiqué.

Le suspect de 28 ans a ensuite été inculpé de batterie pour crime dans l’incident et la compagnie aérienne lui a depuis interdit de voler à nouveau avec eux.

Un autre agent de bord avec trois décennies d’expérience a déclaré que les passagers repoussent de plus en plus les limites et rendent le travail des agents de bord, comme le sien, plus difficile.

Cela devient « une situation plus volatile », a-t-elle déclaré, demandant à rester anonyme par peur de perdre son emploi.

Le port du masque n’est pas négociable, a-t-elle déclaré. Les agents de bord peuvent être licenciés s’ils n’appliquent pas les règles de la FAA, a-t-elle déclaré.

Les agents de bord ont également mentionné le manque de respect de nombreux passagers envers ceux qui travaillent dans l’industrie.

Les passagers pensent que les agents de bord ne font que « verser des sodas et passer un bon moment », a déclaré Cook, ajoutant que les voyageurs perdent de vue le fait que le personnel des compagnies aériennes est également des personnes qui ne font que leur travail. « Nous essayons d’amener les gens là où ils doivent être en toute sécurité et, espérons-le, aussi facilement que possible. »