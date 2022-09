Marre de ne pas trouver de maison, cet homme de la Colombie-Britannique a construit une péniche à partir de bacs de recyclage et de panneaux de signalisation

Après avoir vécu huit ans dans des tentes, une voiture et des structures artisanales en Colombie-Britannique et en Alberta – et plus d’un an sur la liste d’attente de BC Housing pour un abri – Philip Hathaway et sa femme ont pris la mer.

“J’ai dit, tu sais quoi? Ils ne veulent pas de nous dans les parcs, nous n’avons nulle part où vivre … Je construis un bateau”, a déclaré Hathaway, 53 ans.

Depuis juin 2021, le couple vit sur un bateau construit par Hathaway, avec une base de bacs de recyclage bleus boulonnés ensemble et remplis de bouteilles en plastique pour le maintenir à flot, recouvert d’une couche de vieux panneaux routiers.

Il a d’abord installé une tente pour deux personnes au-dessus de la structure pour que lui et sa femme Sonja puissent y vivre, mais l’a depuis remplacée par une cabane en A en contreplaqué plus durable.

Il a construit le bateau, qu’il a nommé The Blue Dream, dans le parc provincial Goldstream près de Langford, en Colombie-Britannique, une banlieue de Victoria. Il a ensuite fait flotter le bateau sur la rivière Goldstream jusqu’à l’inlet Saanich et de là a piloté le bateau sur la côte est de l’île de Vancouver jusqu’à Campbell River – un voyage d’environ 250 kilomètres – avec un moteur de cinq chevaux.

Le bateau est venu en dernier recours pour les Hathaway, qui estimaient avoir épuisé toutes les options légales pour trouver un abri.

Hathaway dit qu’il a rempli une demande de logement d’urgence en avril 2020, mais on lui a dit des mois plus tard qu’il devait faire une nouvelle demande car les documents avaient été perdus.

Il dit que lui et sa femme ont passé l’année suivante à vivre dans leur voiture. Leur voiture a fini par être confisquée sept fois, après quoi ils ont renoncé à la récupérer et ont plutôt vécu dans une tente au bord de la baie James à Victoria.

Pendant tout ce temps, ils ont attendu un appel leur disant qu’un refuge s’était ouvert – mais Hathaway dit qu’il n’est jamais venu.

Sonja, 39 ans, est maintenant enceinte, ce qui rend plus urgente leur recherche d’un logement permanent.

“La demande de logements dépasse de loin l’offre”

Le couple n’est pas seul dans sa lutte pour trouver un logement abordable sur l’île de Vancouver.

Selon un rapport de locations.ca.

“La demande de logements dépasse de loin la disponibilité dans toute la province, y compris dans la région du Grand Victoria”, a déclaré BC Housing dans un communiqué à CBC News.

L’agence provinciale du logement indique que leurs dossiers pour la demande de Hathaway commencent en mars 2022, ajoutant que sa demande antérieure aurait pu être directement adressée à un fournisseur de logements à but non lucratif de Victoria.

“Il nous est difficile de prédire combien de temps M. Hathaway et sa femme attendront un logement”, indique le communiqué.

La femme d’Hathaway étant maintenant enceinte, la recherche d’un logement permanent par le couple est devenue plus urgente. (Philip Hathaway)

Hathaway dit qu’il a été propriétaire deux fois dans sa vie. Il a hérité d’une propriété qui a été vendue et partagée entre ses frères et sœurs, puis a acheté une maison à Nanaimo, en Colombie-Britannique, avec sa première femme qui a été vendue lors de leur divorce.

Après cela, il dit qu’il a été difficile de retrouver la sécurité financière qu’il avait autrefois.

Stigmatisation, peur du vol

Hathaway dit que vivre sur le bateau lui a permis, à lui et à sa femme, d’explorer la beauté du littoral de l’île de Vancouver.

Il dit qu’ils ont fini par s’installer dans l’estuaire de la rivière Campbell après avoir découvert que cela leur donnait une relative intimité vis-à-vis des autorités et des voleurs potentiels.

Mais il a dit qu’ils ont également été stigmatisés par les communautés dans lesquelles ils se sont amarrés, ou sont traités comme un spectacle par des touristes qui ne semblent pas saisir la gravité de leur situation.

“J’ai construit ce bateau pour survivre”, a déclaré Hathaway. “Aucun homme et sa femme ne devraient avoir à faire cela pour trouver un endroit sûr où vivre.”

Bien qu’ils aient une relative liberté sur le bateau, c’est aussi un isolement, dit Hathaway.

Le couple ne quitte pas beaucoup son bateau par peur du vol. De l’endroit où ils ont amarré leur bateau dans l’estuaire de la rivière Campbell, il leur faut 2 heures et demie pour se rendre en ville à pied, et pendant tout le trajet, Hathaway ne peut s’empêcher de craindre que son bateau ne soit pas là à son retour.

Pour cette raison, ils lavent leurs vêtements sur le bateau et ne partent généralement que pour aller chercher de la nourriture à la banque alimentaire locale ou pour les rendez-vous prénataux de Sonja.

“Chaque jour, c’est une lutte constante pour obtenir de l’eau, juste pour prendre une douche”, a déclaré Hathaway.

Même si BC Housing leur offrait un logement à l’extérieur de l’île, ils le prendraient, dit-il.

Hathaway n’espère pas attirer davantage l’attention sur son cas, mais plutôt sur la question du logement abordable en général.

“Cela fait des décennies, et il faudra des décennies pour y remédier. Mais en attendant, il doit y avoir des solutions que les gens peuvent utiliser pour qu’ils puissent réellement avoir un semblant de vie”, a-t-il déclaré.

Pour lui, une maison est un endroit légal où son bébé peut courir. En l’absence de cela, il prévoit de continuer à agrandir son bateau.