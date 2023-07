Marquis à Hennepin annonce l’acquisition de permis pour le projet d’agrandissement du quai sud – Shaw Local

Marquis, situé à Hennepin, a annoncé qu’il a reçu les permis nécessaires pour son projet d’expansion Marquis South Dock sur la rivière Illinois au complexe industriel Marquis.

Le nouveau quai de chargement de 700 pieds sur le bord de la rivière d’un mile de long permettra l’exportation de vingt barges de tourteau de soja du complexe chaque semaine, soit environ 1,5 million de tonnes par an.

L’installation de broyage de soja cherchera à générer d’importantes possibilités d’emploi pendant la phase de construction et les opérations à long terme de l’installation.

Marquis a déclaré que ce développement marque une étape cruciale dans l’établissement d’un centre de traitement des céréales plus diversifié dans le comté de Putnam en améliorant le paysage agricole et en offrant des avantages économiques dans toute la vallée de l’Illinois et au-delà.

La prochaine usine de trituration de soja Marquis sera l’un des plus grands transformateurs de soja à site unique au pays. La nouvelle installation sera positionnée pour acheter du soja dans un rayon de 75 milles du complexe industriel Marquis, aidant à répondre aux besoins des agriculteurs et des entreprises participant à la production de soja.

En broyant 6 000 tonnes de soja par jour, Marquis Grain traitera environ 80 millions de boisseaux de soja par an. L’usine cherchera à offrir une chaîne d’approvisionnement et des services rationalisés pour contribuer à la croissance de la communauté agricole.

« Nous sommes ravis de recevoir les permis nécessaires pour commencer la construction du quai pour notre installation de broyage de soja de pointe », a déclaré le PDG de Marquis, Mark Marquis. « Notre objectif est de contribuer activement à la croissance de notre communauté locale et des régions environnantes en fournissant une installation de transformation à la pointe de la technologie pour améliorer le paysage agricole local. Avec notre équipe et nos ressources techniques, nous sommes convaincus que cette installation établira de nouvelles références en matière d’excellence, de sécurité et de durabilité de la transformation du soja.

Marquis a également noté que l’huile de soja produite par l’installation Marquis sera une matière première clé pour le diesel renouvelable à combustion propre ou le carburant d’aviation durable (SAF). Marquis est ravi de transformer les intrants agricoles locaux pour participer au marché en expansion.