Marquez une offre de remise à neuf Apple Watch à partir de seulement 90 $ après le lancement de la série 8

Bien que le Apple Watch Série 8 vient d’être lancé, vous n’avez pas à dépenser 400 $ et plus pour un excellent Offre Apple Watch. Woot a lancé une vente sur une variété de modèles Apple Watch de la génération précédente avec . Si les mises à jour de l’Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE de deuxième génération ne vous plaisent pas, vous pourriez économiser beaucoup d’argent en optant pour un modèle plus ancien sans trop sacrifier en termes de fonctionnalités.

La vente de Woot comprend une variété de modèles d’Apple Watch sortis de l’Apple Watch Series 3 jusqu’aux années 2020 Apple Watch série 6. Et bien qu’il s’agisse de modèles plus anciens, ils offrent toujours de nombreuses spécifications et performances puissantes pour le prix. La série 6, que vous pouvez dispose d’une autonomie de 18 heures, d’un écran toujours allumé, d’une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres et de fonctions de santé avancées telles que le suivi SpO2.

Si vous êtes juste après les fonctions de base de la montre intelligente comme le streaming de musique, les mesures de santé, les appels au poignet et les notifications, l’Apple Watch Series 5 est toujours un choix solide, et vous pouvez . Si vous souhaitez dépenser le moins possible pour une Apple Watch, pensez à la série 3 — mais sachez que ce modèle a maintenant plusieurs années et n’obtiendra pas le WatchOS 9 mise à jour prévue ce mois-ci. En tant que montre intelligente de départ, elle vous donnera une idée de l’écosystème portable d’Apple sans dépenser plus que nécessaire, bien que cela en vaille probablement la peine. pour obtenir la nouvelle série 4 si vous le pouvez.

Tous les modèles Apple Watch disponibles lors de cette vente ont été classés comme des remises à neuf de qualité “Scratch and Dent”. Cela signifie que bien qu’ils aient été testés et confirmés comme étant en parfait état de fonctionnement, ils auront des imperfections cosmétiques notables, selon Classement et critères de remise à neuf de Woot.