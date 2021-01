La saison des récoltes sera célébrée à travers l’Inde avec différents festivals dans diverses régions du pays. Pour les habitants du sud de l’Inde, le premier festival de l’année sera célébré sous le nom de Bhogi, qui marque le premier jour de Pongal. Le festival de récolte de quatre jours Pongal commence le 14 janvier et dure jusqu’au 17 janvier. Les célébrations commencent par le festival Bhogi suivi par Thai Pongal, Mattu Pongal et Kaanum Pongal respectivement.

Le festival Bhogi est célébré un jour avant Makar Sankranti, marqué le 13 janvier de cette année. Le festival est principalement célébré dans le Tamil Nadu, l’Andhra Pradesh, le Telangana, le Karnataka et le Maharashtra.

Le jour de la fête de Bhogi, les fidèles adorent le Seigneur Indra, le dieu des nuages ​​et des pluies, et recherchent ses bénédictions pour l’abondante récolte. Le festival est de la plus haute importance pour les agriculteurs et ceux qui sont dans le domaine de l’agriculture, car ils recherchent l’abondance et la prospérité de la terre pendant cette période de l’année. C’est pourquoi Bhogi ou Bogi, comme certains l’appellent, est également appelé Indran. Ce jour-là, les gens nettoient leur maison et la préparent pour le festival et la puja qui a lieu pour Lord Indra. Un autre rituel effectué ce jour-là est Bhogi Mantalu dans lequel les articles ménagers indésirables sont jetés dans le feu fait de bois et de gâteaux de bouse de vache. Des chants sont chantés à la louange des dieux, le printemps et la moisson autour de ce feu. Le feu de joie agit également comme une source de chaleur lors de ce festival d’hiver.

Après avoir nettoyé leurs maisons, les gens la décorent avec des kolams, qui sont des motifs de sol dessinés avec une pâte de riz blanche bordée de boue rouge. Certaines personnes placent également une fleur de citrouille à cinq pétales dans des morceaux de bouse de vache dans des kolams pour la décoration. Ce jour-là, des récoltes fraîches de riz, de curcuma et de canne à sucre sont apportées des champs pour la préparation de Makar Sankranti et Pongal le lendemain.

Une puja spéciale est effectuée avant la coupe du paddy lors du festival de Bhogi où les agriculteurs adorent le soleil et la terre en enduisant toutes leurs charrues et faucilles avec de la pâte de bois de santal. Après avoir adoré leurs outils agricoles essentiels, les agriculteurs récoltent le riz.