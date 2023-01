Marquez la Journée de la confidentialité des données en verrouillant votre vie en ligne

Oui, la Journée de la confidentialité des données est un événement entièrement inventé, mais c’est le moment idéal pour examiner attentivement votre vie en ligne et renforcer vos efforts pour protéger votre vie privée numérique.

L’occasion annuelle, célébrée par les passionnés de cybersécurité et de confidentialité numérique du monde entier, se trouve justement être samedi. Il a commencé aux États-Unis et au Canada en 2008. Il s’agit d’une extension d’une commémoration européenne marquant les années 1981. Convention 108le premier traité international juridiquement contraignant sur la protection de la vie privée et des données.

C’est un rappel pour faire le point sur l’endroit où se trouvent vos données personnelles et qui y a accès. Garder un œil sur ces données est particulièrement important ces jours-ci étant donné le passage continu aux configurations de travail hybrides pour de nombreuses personnes, les poussant en ligne plus que jamais et brouillant davantage la frontière entre le travail et la maison.

En prévision de la Journée de la confidentialité des données de cette année, Apple a publié une vidéo humoristique avec Nick Mohammed, mieux connu sous le nom de Nate de la populaire série Apple TV Plus Ted Lasso. promouvoir les moyens par lesquels ses utilisateurs peuvent renforcer leur confidentialité numérique. La société a également annoncé qu’elle commencerait à détenir des cours gratuits dans ses magasins concentré sur les fonctions de confidentialité de l’iPhone.

Quel que soit le type d’appareil que vous utilisez, quelques mesures simples, telles que la définition de bons mots de passe pour chacun de vos comptes et l’activation de l’authentification à deux facteurs dans la mesure du possible, peuvent grandement contribuer à renforcer la sécurité, a déclaré Chester Wisniewski, directeur de la technologie sur le terrain pour recherche appliquée à la société de sécurité Sophos.

Il est également important de se rappeler que protéger vos données et votre vie privée signifie non seulement protéger vos informations contre les cybercriminels, mais également vous assurer que vous ne partagez pas plus que nécessaire avec les géants de la technologie et d’autres collecteurs de données.

Cela inclut la limitation de ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, a déclaré Justin Fier, vice-président senior des opérations de l’équipe rouge pour la société de cybersécurité Darktrace.

“C’est devenu tellement incontrôlable, ce partage d’informations sur nous-mêmes”, a déclaré Fier. “C’est bien d’avoir encore un peu de mystère sur vous-mêmes et d’avoir un peu d’intimité.”

Voici quelques moyens simples de protéger vos données et votre vie privée.

Définissez de bons mots de passe. Les mots de passe longs, aléatoires et uniques sont les meilleurs. Ne soyez pas tenté d’en recycler un ancien, même s’il est génial. Oui, cela peut être beaucoup à gérer. C’est là qu’interviennent les gestionnaires de mots de passe. Ils s’en souviendront pour vous.

À partir de là, vous pouvez adopter une approche largement non interventionniste. L’époque où les experts en sécurité recommandaient de les changer tous les 90 jours est révolue, a déclaré Wisniewski. Maintenant, l’accent est mis sur la longueur. À moins qu’ils ne soient compromis, vous pouvez largement les définir et les oublier.

Activez l’authentification à deux facteurs. Cette technique nécessite la saisie d’un deuxième identifiant, comme une biométrie, une notification d’application ou une clé physique, en plus de votre mot de passe. Cela contribuera grandement à vous protéger si votre mot de passe est compromis.

Remarque : évitez d’utiliser des messages SMS pour l’authentification à deux facteurs. Pourquoi? Échange de carte SIM, dans lequel les cybercriminels volent votre numéro de téléphone en appelant votre fournisseur de services sans fil et en lui faisant changer votre numéro pour un nouveau téléphone et une nouvelle carte SIM. Cela arrive, et si des criminels s’emparent de votre numéro de téléphone, ils recevront également ce message texte.

Gardez un œil sur vos comptes. Surveillez vos comptes bancaires et de crédit pour les frais potentiellement frauduleux. Si vous ne vous attendez pas à faire une demande de crédit de sitôt, gelez vos rapports de solvabilité. Si une entreprise vous offre une surveillance de crédit gratuite en raison d’une violation de données ou pour toute autre raison, inscrivez-vous, a déclaré Fier.

Verrouillez vos comptes de médias sociaux. Assurez-vous que les seuls « amis » avec lesquels vous partagez vos informations sont vos vrais amis. Même dans ce cas, faites attention à ce que vous divulguez, en particulier lorsqu’il s’agit de quiz sur les réseaux sociaux et d’autres jeux. Des informations apparemment anodines comme la marque et le modèle de votre première voiture ou l’école primaire que vous avez fréquentée pourraient être utilisées pour pirater vos mots de passe plus tard, car ces faits sont souvent utilisés dans les contrôles de sécurité.

Auditez vos connexions et applications. Utiliser Facebook ou Google pour se connecter automatiquement à vos applications et sites Web leur donne accès à davantage de vos données. Réfléchissez à deux fois avant de le faire. Vous n’utilisez plus d’application ? Supprimez-le et supprimez son accès aux données que vous avez accepté de partager lorsque vous l’avez téléchargé pour la première fois.

Tout mettre à jour. Cela ne s’applique pas seulement à vos systèmes d’exploitation et à vos logiciels antivirus. Votre routeur, vos applications et tous ces appareils “Internet des objets” doivent également être à jour. Les correctifs pour corriger les bogues et les problèmes de sécurité ne peuvent pas vous aider si vous ne les installez pas. Si vous ne savez pas comment mettre à jour votre routeur, appelez votre FAI ou vérifiez en ligne.