Marquez cette série Fire TV 4 de 55 pouces pour seulement 310 $ aujourd’hui seulement

Vous n’avez pas à dépenser une fortune pour obtenir une puce Téléviseur 4K ces jours. Il y a beaucoup de téléviseurs économiques sur le marché qui peuvent vous offrir les bases à un prix décent. À l’heure actuelle, les 55 pouces d’Amazon Fire TV série 4 est en baisse de 40% chez Best Buy, faisant passer le prix de 520 $ à seulement 310 $. C’est un retour au prix le plus bas que nous ayons vu cette année, mais vous n’avez que jusqu’à la fin de la journée pour profiter de cette remise.

La série Fire TV 4 est sortie en 2021, mais reste l’un de nos téléviseurs économiques préférés sur le marché grâce à son écran ultra-lumineux. Cela signifie que si vous avez un espace qui reçoit beaucoup de lumière, vous pourrez toujours voir l’image clairement. L’écran lumineux est également une victoire pour les joueurs. En fait, vous pouvez diffuser des jeux depuis le service Luna d’Amazon ou télécharger une sélection depuis l’App Store.

Non seulement ce téléviseur a une résolution 4K, mais il prend également en charge HDR 10, HLG et Dolby Digital Plus pour une image plus éclatante. Et il est livré avec une télécommande vocale Alexa pour que vous puissiez facilement trouver ce que vous voulez regarder, que ce soit sur Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus ou tout autre service populaire.

Si vous avez déjà des produits dans l’écosystème Amazon comme les haut-parleurs Echo et les appareils domestiques intelligents compatibles Alexa, ce téléviseur est un ajout solide à votre configuration de maison intelligente. Et si ce modèle ne convient pas tout à fait à votre maison, vous pouvez consulter d’autres offres de télévision bon marché dans notre tour d’horizon des offres en cours.