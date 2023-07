Marquez cet impressionnant SSD Samsung pour seulement 30 $

Comme l’été lui-même, les ventes d’Amazon Prime Day sont brûlantes. Exemple : le Samsung 870 Evo, notre premier choix actuel pour le meilleur SSD SATA. À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer ce disque fantastique à des prix défiant toute concurrence, le modèle de 500 Go ne coûtant que 30 $, et les autres capacités bénéficient également d’une remise importante.

Lors de son lancement, le prix catalogue du 870 Evo était plus du double de ce que vous paierez aujourd’hui. Outre le modèle de 500 Go pour seulement trois Hamiltons, le modèle 1 To (60 $), le modèle 2 To (100 $) et le modèle 4 To (170 $) sont également à leur plus bas historique. Grâce à la baisse de la demande de SSD et à l’offre excédentaire, nous profitons d’aubaines absolument incroyables sur les plus performants.

En parlant de cela, lorsque notre site partenaire PCWorld a examiné le 870 Evo, ils l’ont qualifié de meilleur interprète de sa catégorie. Grâce à ses temps de lecture/écriture rapides, il a obtenu une note de 4,5 étoiles sur 5 et un prix du choix de l’éditeur.

Évalué pour des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 560 mégaoctets par seconde et des vitesses d’écriture séquentielle jusqu’à 530 Mo/s, ce lecteur est à la hauteur de ses spécifications, à la fois lors de la gestion de petits et de gros fichiers. Il n’y a pas de compromis avec ce lecteur, comme vous le feriez si vous optiez pour un modèle moins cher, comme le Samsung 870 QVO.

Que vous cherchiez à remplacer enfin un disque dur pour accélérer votre ancien PC ou simplement à étendre votre stockage, c’est une affaire très intéressante. Prime Day dure jusqu’au 12 juillet, mais les offres peuvent se vendre avant la fin de l’événement. N’attendez pas pour prendre l’un de ces disques si le Samsung 870 Evo n’est pas à votre goût.

Achetez le Samsung 870 Evo de 500 Go pour 30 $ sur Amazon

Trouvez beaucoup plus d’offres dans notre tour d’horizon des meilleures offres Prime Day.