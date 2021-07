Les Américains transgenres ont eu la possibilité de changer le sexe qui apparaît sur leurs passeports, rejoignant ainsi d’autres pays qui ont adopté des pratiques similaires. Des options non binaires sont également en route, a déclaré le département d’État.

Ceux qui souhaitent changer de genre n’ont qu’à soumettre une nouvelle demande de passeport avec le marqueur de genre souhaité, M ou F, ce qui simplifie le processus, a annoncé mercredi le secrétaire d’État Antony Blinken.

Les candidats seront « n’exige plus de certificat médical si le sexe choisi par le demandeur ne correspond pas au sexe figurant sur ses autres documents de citoyenneté ou d’identité », Blinken ajouté.

Cependant, le département n’a pas encore déterminé un moyen de représenter les options non binaires ou autres « genre-queer » avec une seule lettre, laissant de nombreux membres de la communauté trans – tous les 1,4 million d’entre eux, selon le dernier recensement américain – frustrés.





Aussi sur rt.com

Un professeur de gym de Virginie mis en congé après avoir refusé de dire « un garçon biologique peut être une fille » lors d’une réunion du conseil scolaire







Décrire la tâche comme « technologiquement complexe » Blinken a déclaré que les responsables étaient toujours « évaluer la meilleure approche » pour une option non binaire.

En plus des passeports, le sexe peut désormais également être modifié sur les papiers de sécurité sociale, ce qui signifie que ces documents seront considérés comme légalement valables dans d’autres pays – en effet, 10 pays ont déjà des lois similaires en place. Cependant, leur obtention ne nécessitera pas la présence d’un notaire ou d’un autre fonctionnaire pour prouver l’identité de l’individu.

Le format est déjà utilisé par l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui permet la lecture de ces passeports par des machines.

Alors que plusieurs publications, telles que le New York Times, ont rapporté que le Département d’État adoptera le « X » utilisé par d’autres pays comme désignation non binaire – y compris le Népal, le Bangladesh, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande – Blinken lui-même n’a donné aucun calendrier pour une troisième option, et il n’a pas non plus précisé quelle marque les documents utiliseraient.

L’administration Biden aurait eu des entretiens avec l’American Civil Liberties Union pour ajouter des marqueurs de genre «X» aux documents fédéraux pour ceux qui ne s’identifient pas comme homme ou femme – bien qu’il ne soit pas clair ce qu’ils sont censés faire si le porteur ne le fait pas. identifiez-vous avec « X » non plus.

Sur la piste de la campagne, Biden s’est engagé à fournir des options non binaires pour les pièces d’identité et autres documents, faisant partie d’une liste massive de promesses axées sur les LGBT. D’autres vœux comprenaient la protection « Individus LGBTQ+ contre la violence », ainsi que des objectifs plus inquiétants, comme appeler à « collecter les données nécessaires pour soutenir pleinement la communauté LGBTQ+ ».





Aussi sur rt.com

« Un guide complet sur la folie » : NPR en prend plein les oreilles après avoir publié un « glossaire » sur l’identité de genre et des conseils sur l’utilisation appropriée des pronoms







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !