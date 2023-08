Marquette senior reçoit une bourse de 3 000 $ du Spring Valley Walleye Club – Shaw Local

Ella Biggins, d’Ottawa, a été nommée récipiendaire de la bourse d’études 2023 du Spring Valley Walleye Club College.

Biggins est une étudiante senior à l’Académie Marquette à Ottawa et fréquentera l’Université Bénédictine pour poursuivre ses études en biologie tout en continuant à faire du bénévolat à la fois localement et au collège. Biggins a reçu 3 000 $ pour ses dépenses universitaires lors de la réunion du club en août.

Le Spring Valley Walleye Club offrira au moins une bourse de 1 500 $ par an aux lycéens intéressés qui ont fait preuve d’un dévouement efficace, volontaire et à long terme à la préservation, la protection, l’amélioration et / ou la promotion des ressources naturelles de l’Illinois. Les candidats intéressés peuvent trouver plus d’informations sur la bourse à www.svwalleye.org.

Le Spring Valley Walleye Club est une organisation à but non lucratif dont la mission est d’aider à soutenir la pêche de la rivière Illinois et d’aider à promouvoir la pêche auprès des jeunes. Le club accueille de nouveaux membres et les réunions ont lieu à 19 h le premier lundi du mois au Spring Valley Boat Club à Granville.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected].