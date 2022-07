Marquette rend visite à Streator pour une pratique amicale et amusante, 7 contre 7 – Shaw Local

STREATOR – Il existe de nombreux adjectifs pour décrire la plupart des entraînements de football d’été, mais amusant et amical n’en font généralement pas partie.

L’entraînement conjoint de lundi / 7 contre 7 au Streator High School Athletic Fields, cependant, était les deux, alors que les Marquette Academy Crusaders ont rendu visite à leurs rivaux à 16 milles sur la Route 23 pour des tronçons de groupe, des tirets compétitifs de 40 verges et des mêlées de passes pour l’université. et la JV.

Liam Martin de Streator (à gauche) et. La course Vinny Battistelli de Marquette pendant que leurs coéquipiers regardent le lundi 11 juillet 2022, lors de l’entraînement conjoint des équipes/7 contre 7 au SHS Athletic Fields. (Tom Sistak)

“C’est une bonne journée pour sortir et concourir et s’amuser”, a déclaré l’entraîneur des Crusaders, Tom Jobst. « Nous nous entendons très bien avec [the Streator] les mecs. Ils ont fait du bon travail, nous avons fait du bon travail.

“Nous commençons le camp la semaine prochaine, notre camp de deux semaines, et nous commencerons notre jeu de course, juste nos trucs de base, et nous partirons de là.”

Le lien commun entre les programmes – en dehors de leur proximité – est Ken Carlson, enseignant et entraîneur de piste chez Streator et également entraîneur adjoint de football de Marquette et gendre de Jobst.

“L’une des choses en travaillant avec Coach Carlson est que nous sommes en mesure d’organiser ce grand événement, et nous avons l’opportunité de travailler sur nos relations publiques [personal records] et la vitesse, auxquelles les deux programmes croient », a déclaré l’entraîneur-chef des Bulldogs Kyle Tutt.

«Nous donnons également à nos gars la chance de lancer un peu le ballon. Nous voulons tous les deux bien diriger le ballon. Nous aimons passer peut-être un peu plus qu’eux, mais ils ont une excellente défense, donc c’est une belle opportunité pour deux équipes qui ne vont pas se voir. [during the season] pour concourir à un haut niveau en été.

Quant à la session conjointe de lundi, les deux équipes ont montré un potentiel de gros jeu. Marquette peut-être un peu plus derrière une performance impressionnante du quart-arrière Alex Graham.

Après avoir été intercepté par son homologue de Streator, Christian Benning, lors de la première possession offensive des Crusaders, Graham était presque automatique. Cela comprenait quatre longs lancers de touché – le premier à Griffen Walker pour ouvrir le score de la nuit, puis plus tard trois autres tous tirés par l’arme n ° 1 et le joueur de football de l’année en titre du Times, Tom Durdan.

« Nous jouons ensemble depuis la première année, et il a toujours été mon préféré. L’année dernière, ça a vraiment explosé », a déclaré Graham.

« C’est aussi le truc en plus. Juste sortir pendant l’été, ‘Hé, tu veux aller sur le terrain et lancer ?’ Il suffit de s’habituer à ce qu’il fait, de s’habituer à ce que je fais, puis de le faire ressortir sur le terrain.

Les Bulldogs ont fourni leurs propres feux d’artifice.

Le quart-arrière de Streator, Christian Benning, commence un jeu lors d’un 7 contre 7 qui s’est tenu le lundi 11 juillet 2022 au SHS Athletic Fields. (Tom Sistak)

Benning a réussi trois longues frappes en plus de quelques scores plus courts, ses deux lancers les plus impressionnants allant à Jeremiah Brown pour une paire de touchés. Le centre d’attention, le rapide RB / WR Aneefy Ford, s’est amusé avec une prise difficile dans la circulation d’un long soulèvement de Benning tard dans la mêlée.

Le match entre Ford et Marquette Burner Caden Eller – d’abord sur la piste pour le tableau de bord de 40 verges où Ford a battu Eller d’un demi-pas, puis sur le terrain où les deux se sont souvent affrontés et Eller a rompu un long achèvement sur un itinéraire de roue – était sans doute le point culminant de la journée.

« Il est descendu [to Streator] quelques fois, et nous avons travaillé ensemble », a déclaré Ford. «Le premier jour où il est descendu, il m’a eu, mais j’ai eu le mien la fois suivante. C’est un bon match. »

Tout compte fait, les deux entraîneurs ont estimé que c’était une journée qui a donné à leurs équipes le plaisir et la compétition dont elles avaient tant besoin alors que l’intersaison commence à se transformer en pré-saison.

“Ce n’est que notre quatrième jour à faire des choses, donc nous nous sentons vraiment à l’aise avec où nous en sommes et ce que nous faisons”, a déclaré Tutt. « Nous savons qu’Ottawa Marquette est une équipe vraiment raffinée avec beaucoup de gars qui reviennent, et nous allons être très jeunes cette année, mais nous avons réussi à marquer.

“Nous avons retourné le ballon, ce que nous voulons absolument éliminer, mais nous avons fait du très bon travail en jouant notre jeu ce soir et en faisant ce que nous prévoyons de faire cette année.”