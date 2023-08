Marquette, Ottawa a pris la route; Streator, Seneca et FCW ouvrent à domicile – Shaw Local

Marquette (0-0) à Aurora Christian (0-0)

Quand: 19h vendredi

Dernière réunion : Marquette 26, Aurora Christian 20 (2022)

À propos des croisés : Une autre équipe éternelle de séries éliminatoires de classe 1A lance un nouveau calendrier plus exigeant pour la Marquette Academy. Les Crusaders ont cependant remporté un thriller contre les Eagles la saison dernière, et celui-ci promet d’être un autre bon match. Marquette rechargera après avoir obtenu neuf de ses 10 sélections Times All-Area de l’automne dernier avec un nouveau champ arrière et un récepteur vedette prenant le relais. Plus de la moitié de la ligne offensive – dont Charlie Mullen, Stefan Swords et Sam Mitre – revient à l’aile-T lourde de Marquette. Cette ligne et ce système éprouvé devraient faciliter la tâche des nouveaux joueurs qualifiés.

A propos des Aigles : Bénéficiant traditionnellement d’une attaque aérienne centrée, l’entraîneur-chef David Beebe a vu le QB Max Bray, double menace, transféré dans la nouvelle conférence de Marquette, où il dirigera St. Bede. WR/DB Owen Hampton est toujours une arme de calibre tous États. Le RB Drew Kegebin a eu un avant-goût de l’université la saison dernière en tant qu’étudiant de première année et semble susceptible de voir une légère augmentation des touches avec un an à son actif et Bray a obtenu son diplôme. La défense d’Aurora Christian a été sous-estimée ces dernières années, qui a accordé la saison dernière un respectable 19 points par match contre un calendrier comprenant six équipes en séries éliminatoires.

Choix du vendredi soir : Marquette

Wilmington (0-0) à Sénèque (0-0)

Quand: 19h vendredi

Dernière réunion : Wilmington 47, Sénèque 6 (2017)

À propos des Wildcats : Il n’y a pas de surprises ici : Wilmington devrait être à nouveau très bon et semble prêt à tenter sa chance vers une 27e participation consécutive aux séries éliminatoires. Les Wildcats auront un test difficile pour commencer, reprenant une rivalité qui ne semble pas être aussi unilatérale que la dernière fois qu’ils ont affronté Seneca. Wilmington sera à nouveau chargé malgré tout, renvoyant le principal plaqueur LB Brendan Moran, le principal homme de la TFL LB Ryan Nelson et le RB/DB Kyle Farrell. Cela devrait être une bonne chose.

À propos des Fighting Irish : Il s’agit d’une équipe Fighting Irish différente de celle que Wilmington a affrontée pour la dernière fois il y a six ans. Seneca vient de connaître une saison régulière de 9-0 grâce à une défense avare qui a enregistré cinq jeux blancs consécutifs sur le terrain. [six counting a forfeit] et une attaque précipitée de puissance T en retour. De nombreux joueurs vedettes de l’année dernière reviennent en 2023, notamment le joueur de football de l’année du Times QB/DB Nathan Grant, le RB/LB Asher Hamby et l’OL/DL de tous les États Chris Peura. Un match d’ouverture de la saison contre une puissance comme Wilmington est un indicateur de mesure/une déclaration de potentiel pour une équipe de Seneca dont le plan est de se préparer à une série éliminatoire approfondie.

Choix FND : Sénèque

Dwight/Gardner-S. Wilmington (0-0) à Fieldcrest (0-0)

Quand: 19h vendredi

À propos des chevaux de Troie : Comme Marquette et Seneca, Dwight est membre fondateur de la nouvelle Chicagoland Prairie Conference. Avant de plonger dans cette partie du calendrier, les Trojans ont quelques matchs qui semblent être gagnables, à commencer par celui-ci contre un programme Fieldcrest qui n’a pas remporté de victoire sur le terrain depuis la saison modifiée par COVID au printemps de 2021. Dwight renvoie certains éléments clés de l’équipe 2-7 de l’automne dernier, notamment le quart Conner Telford, l’OL Terry Wilkey et le LB Dylan Crouch, le meilleur plaqueur de l’année dernière.

À propos des chevaliers : Fieldcrest ramène une tonne de joueurs expérimentés qui ont pris leurs morceaux au cours des deux dernières saisons mais ont continué à s’améliorer et à se développer. Le RB/DB Eddie Lorton, le WR/DB Jozia Johnson, l’OL/DL Aydin Stimpert, le TE/LB Jackson Hakes et le QB/DB Brady Ruestman reviennent tous pour une équipe des Knights désireuse de prouver qu’elle est prête à revenir au football de compétition. La fermeture de Telford and Co. sera la tâche la plus importante.

Choix FND : Crête des champs

East Peoria (0-0) à Streator (0-0)

Quand: 19h15 vendredi

Dernière réunion : Streator 52, Peoria Est 0 (2022)

À propos des Raiders : Il s’agit de la dernière année du contrat qui a renouvelé l’ancienne rivalité Streator-East Peoria, dominée par les Bulldogs ces dernières années. Cela inclut les défaites des sept dernières rencontres en huit ans pour les Raiders, qui ont mis fin à une séquence de 26 défaites consécutives après la défaite de l’année dernière contre Streator avec une victoire à Aurora Central Catholic. L’élément clé des succès limités des Raiders l’année dernière, le gros joueur RB Gabe Ziegler-Harris, est parti au Monmouth College, et East Peoria recherchera son prochain meneur de jeu explosif contre une défense des Bulldogs qui a toujours été sensible aux gros. jouer.

À propos des Bulldogs : La quête de Streator pour sa première apparition en séries éliminatoires depuis son arrivée sur le terrain de classe 5A en 2017 commence vendredi au stade Doug Dieken, un soir où l’équipe de softball du championnat d’État de 1983 sera également honorée. Les Bulldogs de cette année n’ont pas beaucoup de seniors (six), mais ils ont une profondeur surprenante grâce à des classes nombreuses et talentueuses de juniors et de deuxième année. Le WR Matt Williamson, l’OL Anthony Dominic, le RB Isaiah Brown et le QB Christian Benning – déjà le meilleur passeur de tous les temps du programme – sont à l’affiche de cette profondeur, ce qui a conduit l’entraîneur-chef Kyle Tutt à commencer la pré-saison sans départ bidirectionnel prévu. La connexion Benning-Williamson pourrait afficher des chiffres monstrueux cette saison.

Choix FND : Stréateur

Ottawa (0-0) à Plano (0-0)

Quand: 19h30 vendredi

Dernière réunion : Ottawa 13, Plano 12 (2022)

À propos des Pirates : Ottawa vient de connaître une saison de 5-5 et sa première participation aux séries éliminatoires depuis 2012. Ce fut une saison où beaucoup de petites choses qui ont coûté des victoires aux Pirates au cours des saisons précédentes ont été réparées, en grande partie par un groupe de seniors dévoués. C’est maintenant au tour d’un nouveau groupe, dirigé par le quart partant de retour Colby Mortenson, le leader du rusher RB Ryder Miller, le WR Packston Miller, le DE Cody Sprowls et Weston Averkamp, ​​qui ont présenté des statistiques époustouflantes au niveau des étudiants de deuxième année l’automne dernier. Le K/P Cam Loomis, aux grandes jambes, pourrait jouer un rôle clé dans les matchs serrés, ce qui semble probable, compte tenu du résultat de l’année dernière et du retour des joueurs.

À propos des Faucheurs : Après une saison de 3-6 qui les a vu perdre leur premier match contre Ottawa, puis cinq sur six dans une séquence à domicile en proie à des blessures, les Reapers semblent en bonne santé et prêts à revenir en arrière vers les séries éliminatoires. Le RB Waleed Johnson revient pour sa saison senior après avoir récolté en moyenne 8,7 verges par course pour atteindre 1 285 il y a un an, ajoutant également 235 verges en réception. Le quart de retour Armando Martinez accueillera de nouveau une autre cible favorite, le WR/DB Nick Serio, tandis que la défense de Plano renvoie le principal plaqueur LB Logan Scheich d’une équipe qui a limité les Pirates à 13 points lors de l’ouverture de la saison 2022.

Choix FND : Plano

Manteno (0-0) à Sandwich (0-0)

Quand: 15h samedi

Dernière réunion : Sandwich 28, Manteno 20 (2018)

À propos des Panthères : C’est la première rencontre entre les Panthers et les Indiens depuis qu’ils sont membres de la conférence Interstate 8, et c’est une rencontre intrigante. Manteno a obtenu une fiche de 2-7 chacune des deux dernières saisons, mais n’a obtenu que six diplômes seniors. Le quart-arrière de l’année dernière, le dangereux Niko Akiyama, passe au RB/LB pour profiter de ses compétences, avec un étudiant en deuxième année Connor Harrod prenant le relais derrière le centre. Il aura deux cibles importantes dans le 6-3 Porter Chandler et le brûleur Ashton Brazeau.

A propos des Indiens : Sandwich n’a joué qu’un programme JV la saison dernière en raison du faible nombre de classes supérieures. Il convient toutefois de noter que le calendrier des JV s’est très bien déroulé (8-1) et que cette année, le programme compte des chiffres dans la cinquantaine. Le speedster Simeion Harris a couru plus de 1 300 verges pour le Sandwich JV la saison dernière derrière une ligne offensive propulsée par Harley Perry, Peter Popp et Tate Frieders. Harris semble probablement être le gars vedette de l’aile-T de Sandwich, bien que la manière dont le succès de JV de l’année dernière se traduise au niveau universitaire reste à déterminer.

Choix FND : Sandwich

8 hommes

Centre-Ouest (0-0) à FCW (0-0)

Quand: 19h vendredi à Flanagan

Dernière réunion : Centre-Ouest 50, FCW 8 (2022)

À propos de la chaleur : Les champions en titre de l’Illinois 8-Man Football Association ont tout perdu en RB/LB Kaiden Droste jusqu’à l’obtention de leur diplôme, mais ont renvoyé une bonne partie de l’effectif chargé de la saison dernière. Cela inclut OL/DL Blake Cole, QB/DB Gage Stimpson, TE/LB Hunter Shrader, RB/DB Alex McGraw et RB/LB Isiah Stephson. La saison 13-0 de l’automne dernier place le Heat, le meilleur score, à 28-3 au cours des trois dernières saisons.

À propos des Faucons : Une solide intersaison a fait reculer la saison 2-7 de l’année dernière dans l’esprit de la coopérative de football Flanagan-Cornell/Woodland, mais cette saison commence un peu comme la majorité de la saison dernière avec l’ouverture des Falcons contre l’I8FA en titre. champions. C’est un match d’ouverture difficile, mais dans lequel les Falcons se sentent mieux préparés à concourir grâce au retour de joueurs plus forts et plus expérimentés tels que RB/DB Payton Quaintance, QB Seth Jones, TE/LB Kesler Collins et OL/DL Aydan Radke. Réussir la surprise sera un défi de taille, mais bien rivaliser avec les meilleurs et utiliser cela pour donner le ton à la saison semble possible.

Choix FND : Centre-Ouest