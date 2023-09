Marquette O-line et Payton Quaintance de FCW continuent de dominer – Shaw Local

Les Marquette Crusaders ont été sur une lancée offensive ces derniers temps, et bien que l’écurie de porteurs de ballon coriaces soit remarquée, c’est la ligne offensive qui a mené cette résurgence au cours de leur séquence de trois victoires consécutives avant la réunion de la Chicagoland Prairie Conference de cette semaine avec Walther Christian en difficulté. à Melrose Park.

Le garde senior/plaqueur défensif Andrew Hamm a été blessé au premier quart de la victoire 49-14 de la semaine 2 à Elmwood Park, forçant le plaqueur gauche senior Henry McGrath à glisser vers sa droite, tandis que le senior Luke Amicon est intervenu à LT.

Hamm pourrait revenir pour le match de 13 heures samedi, mais en son absence, l’unité n’a pas raté un battement, terminant la victoire d’Elmwood Park avec 491 verges au total et la victoire de vendredi 55-6 contre Westmont avec 332, cette dernière sur seulement 21 jeux offensifs. (20 rushs, une passe).

Ces trois joueurs de ligne, ainsi que le centre senior Stefen Swords, le garde droit junior Sam Mitre, le plaqueur droit senior Will Carlson, l’ailier rapproché senior Charlie Mullen et l’ailier rapproché junior Keaton Davis, sont devenus une force surprise, avec une moyenne de 34,6 courses, 341 verges au sol et 411,3. verges totales au cours de la séquence.

Ottawa toujours plus de points

Même avec la défaite par blanchissage de 48-0 aux mains de Sycamore vendredi dernier, les Pirates d’Ottawa dominent toujours leurs adversaires pendant quatre semaines.

Ottawa (2-2) marque 24,8 points par match tout en en cédant 22,3. Les Pirates sont cependant désormais en retard en verges par match, selon les chiffres du statisticien Dan Eilts, avec une moyenne de 302,8 en attaque tout en accordant 305,5 vendredi soir en défensive.

Ottawa est à Kaneland (2-2) vendredi.

Les bouledogues ne peuvent pas tenir le coup

Streator a pris une avance de 18-13 environ cinq minutes après le début du troisième quart-temps lors de la défaite 47-26 de vendredi contre Manteno sur le touché d’un mètre du quart remplaçant Isaiah Weibel.

Les Panthers sont cependant revenus avec une sacrée réponse.

Manteno a marqué sur ses quatre possessions suivantes – et l’une des Streator avec un retour échappé dans la zone des buts par Aidan Dotson, son deuxième TD en 11 secondes.

L’entraîneur-chef des Bulldogs, Kyle Tutt, a déclaré par la suite qu’apprendre à conserver les avances était une priorité pour sa jeune équipe.

« Je pense que l’une de ces choses consiste simplement à continuer à faire ce que nous faisons », a déclaré Tutt. « Être en tête est quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués. Essayer d’obtenir ces pistes et comprendre comment les maintenir, ne pas faire preuve de complaisance lorsque nous obtenons une piste, ce sont les choses que nous nous efforçons de mettre en pratique, mais vous j’ai vraiment la chance de les faire dans le jeu.

« Ça a été un très bon match pendant très longtemps, mais malheureusement, nous ne sommes pas sortis du bon côté. »

Quaintance continue d’accumuler de gros chiffres

Payton Quaintance a couru 143 verges et deux touchés samedi alors que Flanagan-Cornell/Woodland est revenu à .500 avec une victoire de 63-14 à Danville Schlarman.

Quantité de Payton

Il s’agit d’une autre performance importante pour le porteur de ballon des Falcons, qui a accumulé 620 verges au sol en quatre matchs – et cela inclut zéro verge au sol lors d’une défaite de la semaine 2 contre St. Thomas More au cours de laquelle Quantaince a raté la majorité du match à cause de blessure, mais il a quand même lancé un touché de 23 verges et a reculé sur un coup d’envoi de 82 verges pour un score.

Une sacrée finition se déroulant à Chicagoland Prairie

Les trois dernières semaines du calendrier de la Chicagoland Prairie League – avec des rivalités plus pertinentes géographiquement – ​​s’annoncent comme une fin difficile pour la ligue lors de sa saison inaugurale.

St. Bede, Seneca, Dwight-Gardner-South Wilmington et Marquette s’affronteront lors des trois derniers vendredis soirs. Trois des quatre se trouvent dans la moitié supérieure du classement de la ligue, menés par Seneca (4-0 au total, 2-0 en conférence), Marquette (3-1, 2-0) et Dwight (3-1, 2-0). , avec St. Bede (2-2, 1-1) derrière eux seulement et l’équipe de Ridgewood (3-1, 1-1) qui vient de battre St. Bede dans une décision surprenante de 42-27 lors de la semaine 4.