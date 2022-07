Marquette n’a pas à passer, mais les Crusaders de cette année sont plutôt bons quand ils le font – Shaw Local

En pensant à l’attaque offensive de l’Académie Marquette, les premières choses qui viennent à l’esprit sont probablement, dans cet ordre : de gros joueurs de ligne costauds poussant les défenseurs adverses sur le terrain ; une écurie de running backs tirant dans tous les sens ; et l’entraîneur-chef vétéran Tom Jobst demande à plusieurs reprises des jeux de course avec son aile-T éprouvée.

Plus bas dans la liste vient le jeu de passes de Marquette.

Les fans et en particulier les adversaires voudront peut-être repenser ces classements, cependant, à l’approche du début de la saison 2022.

Dirigés par le quart-arrière senior Alex Graham, les Crusaders ont émergé dans une attaque un peu plus équilibrée en 2021, et toutes les premières indications sont qu’il y aura plus d’assaut aérien cet automne pour la centrale électrique pérenne de classe 1A. Les Crusaders s’attaqueront à un calendrier indépendant qui comprend Aurora Christian lors de la semaine 1, Wethersfield / Annawan lors de la semaine 4, Chicago Hope Academy lors de la semaine 5 et les équipes de la conférence Heart of Illinois lors des semaines 3 (Deer Creek-Mackinaw), 6 (LeRoy) et 9 (Pêcheur).

“Personne ne l’a vraiment remarqué”, a déclaré Jobst la semaine dernière lors de la visite des Crusaders à Streator la semaine dernière pour un 7 contre 7 amical, “mais nous avons beaucoup jeté l’année dernière. Nous avons lancé plus de 1 200 mètres, lancé environ 15 fois par match. Bien sûr, la bonne chose à ce sujet est, [with our running game] on peut le faire quand on veut.

“Si nous obtenons un bon match de course, je pense que nous serons en forme.”

C’est une perspective effrayante.

En effet, Graham a lancé pendant 1 290 ans et 17 touchés l’automne dernier sur 61 passes sur 112 lors de la saison 9-2 de Marquette. Jusqu’à présent ce printemps, il semble encore plus en phase avec un corps de réception qui comprend des joueurs comme l’ailier serré Charlie Mullen, le speedster Caden Eller et les porteurs de ballon à double menace Tom Durdan et Jurnee Reed.

Après une performance impressionnante lors de l’entraînement conjoint sur la Route 23 à Streator, Graham et les Crusaders ont terminé la semaine dernière avec un dossier de 5-0 au Princeton 7-on-7/Linemen Challenge à 16 équipes.

“Je pense que nous avons montré aujourd’hui que nous pouvions faire [the passing] trucs aussi; nous ne sommes pas seulement une équipe de course », a déclaré Graham après la visite à Streator. « C’est bien de sortir ici. J’ai l’impression que nous nous améliorons en faisant ce genre de choses, en nous préparant pour la saison.

“Peut-être que nous pouvons faire des dépassements cette saison, plus que d’habitude.”

Graham admet qu’il mentionne la perspective à son entraîneur-chef “tout le temps”. Jobst, pour sa part, en est venu de plus en plus à faire confiance à son quart-arrière pour faire plus que transmettre le football.

“Il ne fait pas d’erreurs”, a déclaré Jobst à propos de Graham. “Il est très calme là-bas et fait du bon travail.”

Cependant, ne vous attendez pas à ce que les croisés fassent cinq larges de sitôt.

La menace du puissant jeu de course de Marquette est une autre grande raison pour laquelle le jeu de passes de Marquette a rencontré autant de succès. De plus, les porteurs de ballon à double menace Durdan et Reed reviennent derrière une ligne offensive avec trois partants de retour après une saison au cours de laquelle ils se sont associés pour se précipiter pour 2050 verges en plus de leurs 623 verges combinées.

Ce jeu de course presque imparable ne va nulle part de sitôt … mais le potentiel de gros jeu que le jeu de passes de Marquette a montré cet été non plus.

Être averti.