Marquette fait un travail rapide sur Walther Christian, surpassé – Shaw Local

MELROSE PARK – Les équipes qui réussissent dans n’importe quel sport gagnent les plus proches et battent les équipes qu’elles sont censées battre par une marge convaincante.

Cela signifie que le club de football de Marquette fait à peu près tout ce qu’il faut pour être considéré comme un succès.

Les Crusaders, classés n ° 10 dans le dernier sondage Associated Press Class 1A, étaient aussi dominants contre Walther Christian qu’ils l’ont été dans n’importe quel match cette saison, n’ayant besoin que de 15 jeux de mêlée pour marquer six touchés en première mi-temps et tenant défensivement les Broncos à seulement 15 verges au sol en 24 courses et 42 verges au total lors d’une victoire 52-0 sur Fran Fannelli Memorial Field.

Tommy Durdan s’est précipité pour un record de 105 verges en seulement quatre courses, dont trois représentant des touchés de 50, 43 et 10 verges. En tout, 11 croisés ont porté le ballon 29 fois pour 265 verges, obtenant la majeure partie de leurs 317 verges au total par voie terrestre.

De l’autre côté du ballon, Marquette a limité Walther à moins 43 verges en 15 essais en première mi-temps avant de jouer des remplaçants au cours des deux dernières périodes, y compris le demi défensif de deuxième année Payton Gutierrez et le joueur de ligne junior Andrew Hamm. Ils ont couronné la journée en interceptant les passes des Broncos et en les renvoyant pour des touchés en seconde période.

“Je vais vous dire quoi, qu’en est-il de ce marteau”, a déclaré l’entraîneur de Marquette, Tom Jobst, à propos de Hamm. «Il a passé une excellente journée; Payton aussi. Beaucoup de jeunes l’ont fait. Nous sommes heureux qu’ils aient tous eu la chance de jouer. C’est super de les voir faire un jeu comme ça quand ils ont la chance de le faire.

“Tous ceux qui ont joué aujourd’hui, de nos seniors à nos étudiants de première année, ont fait du bon travail. Toute la semaine, nous nous sommes concentrés sur nos bases, et c’est à peu près ce à quoi nous nous sommes tenus parce que les enfants ont fait un si bon travail avec ça.

La belle journée a commencé avec Durdan, qui, lors du premier jeu de Marquette après la mêlée, s’est échappé pour son TD de 50 verges. Il leur a fallu quatre jeux lors de la série suivante pour parcourir 40 verges sur une course de 11 verges de Jurnee Reed, mais un seul jeu – une passe de 47 verges d’Alex Graham à Caden Eller – pour marquer à nouveau sur la possession après cela.

Après une interception de Griffin Walker, deux jeux ont de nouveau mené à la saleté, le second une course de 20 verges de Logan Nelson lors de son premier match de retour de blessure. Quatre touchés en huit jeux ont donné au Cru un avantage de 25-0 après un quart-temps.

Durdan a glissé autour de la fin pour son score de 43 verges et, après une interception de Nelson, a ajouté sa rafale de 10 verges dans la zone des buts pour porter le score à 39-0. Bien qu’il soit à un point de la règle de miséricorde des 40 points et qu’il soit toujours en première mi-temps, le chronomètre continu a commencé.

Dans la troisième strophe, Gutierrez a capté une passe et l’a renvoyée sur 28 verges pour un touché en plongeon. Enfin, en quatrième période, Hamm a attrapé le ballon pour un TD après que lui et Jacob Smith aient fait pression sur le quart-arrière de la WC Dylan Leonard pour un lancer de désespoir depuis sa propre zone des buts.

“En ce moment, nous avons plus de personnes pour des raisons différentes que je n’avais de personnes habillées, et celles qui sont habillées sont vraiment jeunes et inexpérimentées”, a déclaré l’entraîneur de Walther, Tim Eberhard. “Aujourd’hui, nous avons vu des améliorations dans certains domaines par rapport à ce que nous avons fait, mais ce que vous recherchez vraiment dans un jeu comme celui-ci, c’est qu’ils n’abandonnent pas, qu’ils jouent dur tout le temps et fassent de leur mieux à le moment, et nous l’avons fait.

Marquette, maintenant 6-1 cette saison, affrontera ensuite 1-6 Christ the King au stade Gould vendredi avant de conclure la saison régulière à 2-5 Sherrard.

“Nous devons commencer à augmenter notre intensité et créer une forte dynamique ces deux dernières semaines pour nous mener aux séries éliminatoires”, a déclaré Jobst. “Je ne sais pas où nous en serons dans les séries éliminatoires, car dans deux semaines, tout peut arriver, mais nous devons accumuler de la vapeur et frapper ce premier match à pleine vitesse.”