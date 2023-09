Marquette devient physique et renverse Ridgewood, 36-26 – Shaw Local

OTTAWA – L’arrière latéral du Temple de la renommée des Dolphins de Miami, Larry Csonka, un meurtrier à part entière, a souvent déclaré qu’il croyait que lorsqu’il savait qu’il allait être touché, « cela reflétait une plus grande intelligence de porter le coup que d’en accepter un. » d’un défenseur.

L’équipe de football de Marquette a emprunté une page de son livre vendredi soir.

Payton Gutierrez a porté 26 fois pour 191 verges et un touché. Son coéquipier Jacob Smith a ajouté 17 tentatives pour 76 verges difficiles et quatre courts touchés alors que les Crusaders recherchaient agressivement un contact dur mais propre avec Norridge Ridgewood et repartaient avec une victoire 36-26 de la Chicagoland Prairie League au Gould Stadium.

« Nous avons couru fort parce que toute la semaine avait pour but de nous qualifier pour les séries éliminatoires, et nous y sommes éligibles maintenant », a déclaré Gutierrez. « Finalement, les choses sont devenues un peu agitées, et cela n’a fait que l’alimenter encore plus. Nous avons décidé de ne pas répondre, nous allons simplement les frapper. L’adrénaline a enlevé la fatigue et nous avons travaillé dur ce soir.

Pete McGrath a inscrit sept essais pour 79 verges alors que le Cru a réalisé 59 courses pour 360 verges au sol et totalisé 383 verges lors de sa cinquième victoire de la saison.

« C’était vraiment un brûleur de grange, c’était vraiment le cas », a déclaré l’entraîneur de Marquette, Tom Jobst. « C’est formidable de nous voir frapper lorsque nous passons le ballon. ‘Gut’ a passé une très bonne soirée pour nous.

« Ridgewood compte de grands athlètes. Ils ont marqué deux de leurs touchés sur des jeux cassés, ce qui témoigne de leur athlétisme. … Ils ont de bons receveurs et leur quart-arrière est glissant, donc je suis vraiment fier de nos enfants. Nous avons beaucoup d’enfants qui vont dans les deux sens, nous étions fatigués, nous souffrions, mais ils ont tenu bon. Personne ne s’est plaint. Les gars ont fait ce qu’ils avaient à faire et ont fait le travail. »

Marquette (5-1, 4-0 CPL) a frappé le premier avec un entraînement de 15 jeux et 73 verges qui a consommé près de la moitié du premier quart avant d’aboutir à un touché de 2 verges dirigé par Smith. Un court botté de dégagement des Rebels a donné à MA un terrain court, créant un plongeon d’un mètre de l’arrière senior qui, avec le coup de pied PAT de Sam Mitre, a porté le score à 14-0.

Ridgewood (3-3, 1-3) ne s’est pas retourné, mais a plutôt montré son explosivité avec une passe marquante de 58 verges de Jaden Rodriguez à Lucas Melendez lors de la série suivante.

Cependant, le Cru a rebondi avec un TD de Gutierrez de 2 yards et le troisième score de Smith, ceci à 2 yards, pour creuser l’écart à 23 points avant qu’une autre bombe rebelle, une frappe de 70 yards de Rodriguez à Niall Kenny, ne les tire à l’intérieur. 29-12 à la mi-temps.

Le touché final de Smith, un combat de 12 verges dans la zone des buts couronné par un coup dur d’un défenseur de Ridgeview, a fourni ce qui ressemblait à une assurance en troisième, mais les Rebels avaient d’autres idées dans ce qui s’est avéré être une quatrième période bâclée.

Dans une attaque précipitée, Julian Luna a marqué un touché de 5 verges et Melendez s’est détaché pour un 58 verges pour réduire le déficit jusqu’à la finale, mais une interception de McGrath lors de la conversion a permis de conserver un match à deux possessions. Au total, neuf pénalités ont été sifflées au cours des huit dernières minutes, dont six pour 60 verges par Marquette, qui a terminé avec 10 pour 70 verges.

D’un autre côté, Ridgewood a été pénalisé 11 fois pour 115 verges dans la soirée. Pour le match, Anthony Couch de Marquette a réussi 3 des 6 passes pour 23 verges, tandis que Rodriguez a complété 13 des 24 passes pour 205 verges, sept d’entre elles à Melendez pour 87 verges et quatre à Kenny pour 108.