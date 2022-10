Marquette démarre lentement, roule sur LeRoy – Shaw Local

LEROY – Après une mauvaise performance inhabituelle en seconde période lors de leur premier concours sur route et leur défaite à la Chicago Hope Academy la semaine dernière, les Marquette Crusaders devaient descendre du bus vendredi soir à LeRoy pour se préparer à un football solide et percutant … et ils pas.

Au moins pas au début.

Après avoir retourné le ballon lors de leur première possession, le Cru a fléchi ses propres muscles des deux côtés du ballon. Marquette a marqué sur six des sept prochaines possessions derrière la course de Jurnee Reed, Tommy Durdan et Vinny Battestelli et le dépassement et la course d’Alex Graham, tout en obtenant également de gros jeux en défense de Battestelli, Reed et Charlie Mullen pour repartir avec un 40 -17 victoire sur les Panthers.

Reed a terminé avec 14 courses pour 102 verges, Durdan 10 pour 65 et deux touchés et Battestelli, remplaçant à la queue du blessé Logan Nelson, a fourni une grosse étincelle avec 83 verges et un touché en seulement cinq courses.

Défensivement, Reed et Battestelli ont chacun eu plusieurs plaqués pour la perte et Mullen a eu une énorme interception pour aider à remettre les croisés classés n ° 10 de la classe 1A de l’AP sur la bonne voie.

“Nous sommes sortis de l’appartement du bus et cela fait deux semaines de suite que nous avons fait cela et nous devons trouver une réponse à cela”, a déclaré l’entraîneur de Marquette, Tom Jobst. «Mais je me sens bien avec nous en ce moment. Nos enfants ont bien joué. Ils étaient dans un combat aérien et ils ont riposté et c’est ce dont vous avez besoin… Mais je vais vous dire une chose, Vinny est un joueur de football affamé. J’ai eu d’autres porteurs de ballon, donc je l’ai retenu parce que je ne voulais pas qu’il soit blessé en attaque, mais il frappe aussi les gens en attaque. Je pense que nous avons trouvé une perle là-bas.

Marquette lors de sa série d’ouverture s’est lancée en quatrième et deuxième à ses 45 et n’a pas réussi. Les Panthers (3-3) ont saisi l’élan avec un TD de trois verges exécuté par Matt Stuepfert.

Mais le Cru (5-1) a répondu à cette gifle au visage avec un entraînement de 59 verges, les 30 derniers sur une passe swing de Graham à Durdan pour le score égalisateur. Le PAT de Sam Mitre a donné aux locaux un avantage de 7-6, mais ils ne se sont pas arrêtés là.

Marquette a effacé un déficit de 9-7 avec des courses consécutives de 21 et 11 verges par Battestelli établissant un score de 25 verges sur un balayage à droite de Durdan.

Mullen a ensuite capté une passe de Jasper Tarr dans le plat et l’a renvoyée 28 verges aux 13 des Panthers et à partir de là, Graham l’a ensuite faufilé pour une avance de 21-9 à la mi-temps.

LeRoy a obtenu un plongeon de 1 verge par Stuepfert (22 courses, 77 verges) pour commencer la seconde mi-temps, mais tandis que la défense de Cru se raidissait, l’offensive continuait de rouler jusqu’à la course de 9 verges de Battestelli pour terminer la troisième période.

“C’était vraiment bien d’être de retour en attaque après avoir été absent toute l’année dernière”, a déclaré Battestelli, qui a débuté la saison dernière en tant qu’arrière Cru avant qu’une blessure ne lui coûte une grande partie de sa saison junior. « Nous sommes une bonne équipe et je sentais que je devais faire mes preuves. J’ai juste fait mon travail, j’ai fait ce qui était bon pour l’équipe et les choses ont fonctionné pour nous tous aujourd’hui.

Graham a inscrit un autre score de 1 mètre et a couru dans un bootleg nu pour un TD de 9 mètres, tous deux au quatrième quart pour définir la finale.

“Ils ont fait de bons ajustements au niveau du personnel et schématiquement, pour clôturer la première mi-temps en particulier”, a déclaré l’entraîneur de LeRoy, BJ Zeleznik. “Nous avons fait de bons ajustements en sortant en seconde période et nous déplacions à nouveau le ballon, mais le problème est que nous pouvons jouer l’attaque dans une cabine téléphonique, marquer 17 points et faire tourner le chronomètre, mais ce n’est pas assez bon pour gagner quand vous ne pouvez pas défendre le périmètre contre leurs athlètes.

“Ils sont là avec le meilleur que nous ayons vu cette année, avec Gibson City, Moweaqua A & M sont tous les deux très bons, mais Marquette est de loin l’équipe la plus dynamique offensivement que nous ayons vue cette année, c’est sûr.”