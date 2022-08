Marquette attrape l’ennemi nécessaire pour la finale de la saison; Fieldcrest a toujours besoin d’un adversaire pour la semaine 3 – Shaw Local

À la mi-juin, Sandwich a annoncé qu’il n’alignerait pas d’équipe de football universitaire cet automne en raison du faible nombre, et la semaine dernière, deux petites écoles – Fisher et Riverdale – ont annoncé sur Twitter qu’elles feraient la même chose et pour le même raison.

Cela a laissé quelques dizaines de directeurs sportifs se démener pour trouver des adversaires pour combler les vides. Alors que beaucoup ont eu la chance de trouver des ennemis de remplacement, une poignée sont encore à la recherche, y compris à travers les frontières des États.

Marquette Academy, qui au fil des ans a connu de nombreux changements d’horaire en raison de programmes passant à huit joueurs, suspendant leurs programmes ou éliminant complètement le sport, était sans adversaire de la semaine 9 pendant quelques heures seulement après que Fisher a annoncé qu’il ne jouerait pas un programme universitaire cet automne.

Le directeur sportif Todd Hopkins a déclaré que les Crusaders avaient choisi Sherrard pour un match sur la route à 19 heures le 21 octobre. Les Tigers étaient également ouverts la semaine 9 car Riverdale n’avait pas d’équipe.

Sherrard a fait les séries éliminatoires pour la dernière fois en 3A lors de la saison 2009 sous Jason Kirby , qui y avait déménagé après avoir entraîné Bureau Valley à une deuxième place d’État au cours de la dernière des quatre saisons éliminatoires. Depuis lors, Sherrard a affiché une fiche de 18-72 au cours des 10 dernières saisons, dont une fiche de 4-50 au cours des cinq dernières. Membre de la Three Rivers Conference Rock Division, les Tigers avaient une fiche de 0-9 sous l’entraîneur Brian Johnston l’automne dernier.

“Ce n’est qu’un signe des temps”, a déclaré l’entraîneur de Marquette, Tom Jobst, à propos de l’annulation de Fisher. «Cela dure depuis plusieurs années avec les écoles inscrites à notre calendrier, et chaque année, cela empire.

«Mais Sherrard sera un bon adversaire pour nous. Traditionnellement, ils étaient terriblement bons, mais tout le monde passe par leur [down] cycles, et ils sortent d’un maintenant, donc ça devrait être un bon match difficile. … Nous avons un bon calendrier. Il n’y en a pas de facile cette année, alors nous devrons rester concentrés et rester en bonne santé.

Fieldcrest devait voyager pour jouer à Fisher lors de la semaine 3 pour un concours croisé de la conférence Heart of Illinois. L’entraîneur de première année Nick Meyers a déclaré mercredi qu’ils cherchaient toujours un adversaire et préféraient manifestement jouer un match plutôt que de prendre un forfait.

Sandwich devait jouer des matchs hors conférence contre Aurora Central Catholic et Peotone, puis des concours de Kishwaukee River / Interstate Eight Blue Division contre Plano, Richmond-Burton, Johnsburg, Harvard, Rochelle et Marengo avec un match croisé KR / I8 pour terminer la saison régulière contre Woodstock Nord.

Selon Aurora Central Catholic AD Scott Fitzgerald, les Chargers vont maintenant ouvrir la saison sur la route contre Wauconda.

Pour Peotone, la recherche d’un remplaçant pour la semaine 2 s’est étendue à 50 miles au sud-ouest d’Indianapolis. Les Blue Devils feront le voyage de 206 milles et 3 heures et demie à Ellettsville, Indiana, pour jouer à Edgewood High School, une école Peotone entraîneur Apostolos Tsiamas a déclaré que ce serait plus que probablement une école de classe 5A dans l’Illinois.

“Ce n’est pas une situation idéale, mais avec tout ce que certains de ces enfants ont vécu au cours des deux dernières années, nous allions essayer de faire tout ce que nous pouvions pour remplir cette semaine”, a déclaré Tsiamas. “Nous tous – joueurs et entraîneurs – voulons jouer, alors j’espère que nous jouerons bien à Rantoul lors de notre ouverture de saison, puis nous nous préparerons comme nous le ferions n’importe quelle autre semaine, ferons ce long voyage et, espérons-le, reviendront avec une victoire en route vers notre programme de conférence (Illinois Central Eight).

“C’est une école beaucoup plus grande que la nôtre, mais nous avons fait nos recherches et pensons que ce devrait être un bon match et un jeu compétitif.”

Ce sera la troisième fois consécutive que Plano n’affrontera pas son rival de longue date Sandwich dans la “Guerre contre 34”, car les deux compétitions prévues en 2021 n’ont pas été jouées en raison de problèmes de COVID-19. Les Reapers, a déclaré l’entraîneur Rick Ponx, accueilleront désormais Westmont lors de la troisième semaine.

Richmond-Burton est toujours à la recherche d’un ennemi pour la semaine 4, tandis que Johnsburg accueillera Kingdom Prep Lutheran de Wauwatosa, Wisconsin (qui se trouve à quelques pas à l’ouest de Milwaukee) pour son match de retour à la maison lors de la semaine 5.

Harvard est également à la recherche d’un adversaire pour combler son poste vacant de la semaine 6.

« Nous recherchons activement. Découverte [a replacement] adversaire pour n’importe quelle saison de football dans l’Illinois est difficile », a déclaré Barry Gurvey AD de Harvard dans un e-mail. “Cependant, découvrir le 14 juin (moins de huit semaines avant le début officiel de la saison de football) que vous n’avez plus d’adversaire pour la semaine 6 exacerbe le problème décuplé. Notre position est que nous préférons jouer plutôt que de prendre un forfait. Nos athlètes ont traversé la pandémie et ont perdu diverses opportunités en raison des saisons et des compétitions annulées. Nous n’avons pas l’intention de continuer à annuler des jeux à moins que nous ne soyons absolument obligés. Notre objectif est d’avoir un adversaire de la semaine 6 en place dès le premier jour d’entraînement. Cependant, nous serons patients et nous attendrons le plus longtemps possible avant de prendre la décision de ne pas jouer au football le 30 septembre.

L’entraîneur de Rochelle, Kyle Kissack, a confirmé que les Hubs accueilleront Dolton Thornridge lors de la semaine 7, tandis que IHSA.org répertorie toujours un adversaire de la semaine 8 pour Marengo comme “à annoncer”.

Woodstock North AD David Rose a déclaré par e-mail que le Thunder mettrait fin à sa saison régulière en accueillant la Chicago Hope Academy.