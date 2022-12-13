Marquette Academy Elementary, tableau d’honneur premier trimestre 2022-2023 – Shaw Local

Marquette Academy Elementary à Ottawa a annoncé son tableau d’honneur pour le premier trimestre de l’année scolaire 2022-2023.
Tableau d’honneur
Cinquième année
Kylah Gallegos, Stella Moline
Sixième année
Isaac Bullock, Skyleigh Speirer
Septième grade
Jesse Cooke, Kyle Cottingim, Michael Coutts, David De La Torre, Jorie Keenan
Huitième année
Eugénie Craig
Haut tableau d’honneur
Cinquième année
Leo Alvarez, Adyssen Boaz, Mason Collins, Gerard Cooper, Cullen DeMink, Kallyn Diss, Olivia Entwistle, Fiona Gaworski, Mackenzie Hamm, Fiona McGrath, Thomas Miller, Griffin Novotney, Noah Novotney, Logan Schneider, Lucas Simmons
Sixième année
Mario Bernabei, Kash Biba, William Biggins, Cayla Blood, Natalie Dettmann, Kenzie Elzer, Mason Ferrerio, Carter Gray, Savannah Guzman, Lily Hall, Baron Hellman, Hunter Heuser, Tate Hopkins, Connor McCauley, Cecilia Reynolds, Emmy VanWiggeren
Septième grade
Connor Cooper, Lucy Cooper, Hunter DeMink, Hailey Dettmann, Grady Dose, Wyatt Edgcomb, Savannah Erickson, Sawyer Ernat, Kara Killelea, Aubrey Myers, Jakobi Reed, Kinley Rick, Dixie Smick, Mollee Smith, Ava Wright
Huitième année
Carissa Blood, Morgan Collins, Lucas Craig, Kelsey Cuchra, Caden Durdan, Taylor Gamons, Amelia Gaughan, Anna Hjerpe, Hunter Hopkins, Henry Keenan, Jack Keenan, Braxton Nelle, Giada Pattelli, Lillian Pollnow, Emily Ryan-Adair, Caden Shreve, Mackinnley Thompson, John Van Wiggeren