LONDRES, 9 décembre 2020 / PRNewswire / – La nécessité d’une plus grande durabilité et d’une utilisation efficace des ressources, y compris la nourriture et la malnutrition, n’a jamais été aussi fermement ancrée dans la conscience publique. Répondre aux résultats du changement climatique et à l’appel à l’action des gouvernements, du grand public et d’organisations comme les Nations Unies avec ses objectifs de développement durable; des entreprises du monde entier se lancent dans l’action pour diriger le monde dans la création d’un avenir positif et durable.

À TBD Media Group , nous sommes fiers de présenter plusieurs de ces entreprises lors du lancement de 50 leaders du développement durable et du climat , la troisième édition de notre série pionnière de courts métrages documentaires informatifs axés sur la manière dont les entreprises ouvrent la voie en assurant un impact positif sur l’environnement dans lequel nous vivons tous.

Ces leaders font leurs preuves en tant que pionniers, réalisant des sauts nouveaux et passionnants avec des technologies telles que l’intelligence artificielle et l’énergie verte; tout en s’efforçant de galvaniser leurs pairs et leurs clients pour qu’ils adoptent leurs propres changements inspirants.

Cependant, les actions de ces entreprises ne peuvent et ne doivent pas passer inaperçues; ces mesures novatrices doivent être rendues publiques et claires afin de fournir un modèle à d’autres dans leurs secteurs respectifs.

Cette série offrira dix-sept nouveaux éléments sur mesure de contenu avant-gardiste pour notre public international afin de recueillir un aperçu des motivations et des techniques soucieuses du climat de notre gamme variée de clients. Nous sommes ravis d’utiliser nos techniques de narration spécialisées et notre vaste plateforme pour donner une voix aux entreprises qui changent le paradigme mondial pour le mieux. Chez TBD Media Group, nous nous engageons à découvrir les histoires humaines et les visions inspirantes qui motivent ces marques incroyables à s’engager à faire une différence dans le monde d’aujourd’hui.

Nous croyons fermement que les entreprises, les entreprises et leurs dirigeants peuvent beaucoup apprendre des activités de leurs pairs et que cette campagne offre aux dirigeants une occasion incontournable de découvrir de nouvelles façons de fonctionner et de mener un impact positif.

Donner vie aux histoires de ces grandes entreprises est un véritable privilège et nous sommes ravis de célébrer les efforts révolutionnaires qui sont déployés pour lutter contre le changement climatique et conduire les industries d’aujourd’hui dans le monde durable de demain.

Entreprises participant à la campagne:

ACTIS , Brasserie Bitburger , City Developments Limited , Grohe AG , Herbalife , Hilton , Indorama Ventures , Johnson Matthey, Jungheinrich AG , Yachts de Lürssen , Groupe Nemetschek , PHW-Gruppe , Groupe Schur Flexibles , société Générale , Sulzer , TSMC .

Avec des entreprises alignées sur Les objectifs de développement durable des Nations Unies , ce récent Campagne 50 leaders du climat organisée sur Bloomberg , verra les PDG et les dirigeants partager des idées sur la réalisation d’une plus grande durabilité en utilisant des solutions qui tirent parti des dernières technologies et du leadership éclairé pour maximiser les profits.

Les entreprises qui souhaitent s'impliquer doivent contacter info@tbdmediagroup.com .

À propos de TBD Media Group

TBD Media Group est un groupe de médias à vocation internationale qui aide les entreprises, les organisations et les gouvernements à raconter l’histoire de leur marque de manière humaine et directe.

TBD Media Group: Marques et entreprises construisant un plan pour un avenir vert et durable

