Marquer des buts dans la famille pour le nouvel attaquant de West Kelowna Duclair

Le hockey est une affaire de famille pour les Duclair, et Christopher suit les traces de son frère aîné Anthony.

Les Warriors de West Kelowna ont annoncé le 18 août que le joueur de 19 ans se joindra à l’équipe de la BCHL cette saison, après un échange un contre un contre l’attaquant Cameron Hicklin.

Duclair, sept ans le cadet d’Anthony qui a patiné avec six équipes de la LNH et a récemment marqué plus de 30 buts la saison dernière avec les Panthers de la Floride, vient de terminer un séjour d’un an avec les Jackalopes d’Odessa de la NAHL.

Son année impressionnante aux États-Unis, où il a marqué 42 points en 59 matchs, a suffi aux Warriors pour justifier l’envoi d’un vétéran de deux ans et natif de Kelowna à Hicklin dans l’autre sens.

Le directeur général et entraîneur-chef des Warriors, Simon Ferguson, a déclaré que l’équipe était «très excitée» que Duclair enfile le maillot.

“Christopher joue le jeu avec une grande vitesse et détermination. Il pousse le rythme offensivement et est responsable défensivement.

Lorsqu’il entrera dans le vestiaire pour la première fois, il y aura déjà des visages familiers à Duclair.

Justin Katz et Alexi Van Houtte-Cachero ne sont que quelques gars avec qui je m’entraîne au cours de l’été et ils n’ont dit que de bonnes choses à propos de la BCHL et de West Kelowna. dit Duclair. « C’est génial de voir des visages familiers dans l’équipe et je me sens aussi à l’aise avec le personnel d’entraîneurs et la direction. Les Warriors ont une culture gagnante et ils mettent beaucoup l’accent sur le développement des joueurs, ce qui est énorme.

