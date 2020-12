Marquel Martin n’avait pas besoin d’une cérémonie des roses pour la verrouiller avec l’amour de sa vie. L’alun de Bachelor Nation vient de poser la question à l’amour de longue date Kari Kaisner, et elle a donné un « Oui! »

La star de télé-réalité proposée au Red Rock Casino Resort and Spa de Las Vegas le 19 décembre. Il a partagé des photos de ce moment spécial sur Instagram, qui comprenait lui et Kari pulvérisant du champagne et un gâteau mignon mettant en vedette des dessins animés du couple qui disait: « Accepterez-vous cette bague? »

Marquel est apparu sur Andi Dorfmanla saison de La bachelorette et plus tard Licence au paradis en 2014. Peu de temps après être rentré chez BiP, il a rencontré Kari, qui était son voisin à l’époque. Bientôt, ils ont commencé à traîner et, Marquel, la fondatrice de l’agence de marketing Social Cookie, a demandé si Kari voulait se lancer en affaires avec lui.

« Nous traînions de plus en plus, et j’ai adoré chaque moment que je passais avec elle. Je lui ai parlé de cette nouvelle entreprise que je créais, Social Cookie », a déclaré Marquel Personnes. « Et je lui ai demandé d’en faire partie parce qu’elle a de l’expérience en marketing et est une femme qui travaille dur. »

Il a dit au point de vente qu’il savait que Kari était « la seule » quand elle s’est mobilisée pour le soutenir, lui et sa famille, pendant une période particulièrement difficile, qui comprenait son diagnostic de maladie cardiaque et son père subissant une amputation.