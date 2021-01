La vie a été difficile mais épanouissante pour Chutni Mahato, 62 ans. Autrefois appelée sorcière et presque sur le point d’être tuée pour cela, Mahatao a parcouru un long chemin pour être confiée au Padma Shri pour avoir sauvé et aidé des centaines de femmes d’atrocités au fil des ans.

Pour son travail sans faille pour élever la femme dans tout son État, Mahato a reçu la quatrième plus haute distinction civile du pays. Elle a constamment sensibilisé les habitants de son village et même ceux de l’extérieur et continuera de le faire.

Dans une interview à Le télégraphe, Mahato a déclaré qu’elle faisait son travail depuis 20 ans et espère éradiquer les croyances superstitieuses profondément enracinées parmi les gens afin que les maux sociaux de la chasse aux sorcières puissent être effacés.

Originaire du village de Bholadih (130 kms de Ranchi) à Birbans panchayat du district de Seraikela-Kharsawan dans le Jharkhand, Chutni s’est marié à l’âge de 12 ans. L’éducation n’était pas encore un hors du commun pour Mahato et tant d’autres femmes dans les villages. Mais ce qui a suivi peu après a changé la vie de Mahato pour toujours. En 1995, lorsque la fille de son beau-frère aîné est tombée malade, un charlatan du village a déclaré que c’était Mahato qui avait causé la maladie car elle était une sorcière. Les villageois sont également tombés sous l’accusation et ils ont saisi sa propriété et l’ont soumise à des atrocités. Ils lui ont fait boire de l’urine et l’ont même fait se promener dans le village à moitié nue.

Saisissant une opportunité, Mahato s’est enfuie pour sauver sa vie et s’est rendue chez ses parents. Par chance, elle a pu contacter l’Association pour la conscience sociale et humaine (ASHA) qui était également impliquée dans le travail contre la chasse aux sorcières qui prévaut dans les villages.

Aujourd’hui, des décennies plus tard, Mahato a travaillé sans relâche et est désormais responsable du centre de rééducation du panchayat de Birbans. En tête d’affiche d’une équipe de plus de 90 femmes de différents villages du district de Seraikela-Kharsawan, elle s’assure qu’elle et elle gardent toujours une trace de tout incident indésirable qui se produit. Mahato a également le soutien de l’administration locale et de la police et ils l’aident, elle et son équipe, avec toute l’aide dont ils pourraient avoir besoin.

Chutni’s a trois fils, dont deux sont mariés et elle a veillé à ce que ses deux belles-filles suivent également ses traces. Tous deux se sont tenus fermement derrière elle et l’ont accompagnée aux réunions et toute la prise de conscience anime son équipe. Ils veillent même à ce qu’il n’y ait pas d’interruption dans les réunions au cas où Mahato serait occupée à un autre travail dans son organisation.

Sangeeta Mahato et Anjana Mahato dirigent également souvent les équipes dans d’autres activités impliquant des campagnes de sensibilisation. Une enquête menée par l’État en 2019 avait fait état de 27 décès liés à des allégations de sorcellerie. Même l’année dernière jusqu’en septembre 2020, 19 décès sont survenus en raison d’allégations similaires. La plupart de ces femmes sont soumises à des tortures horribles, à des agressions sexuelles puis à des meurtres.