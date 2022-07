Marqué par les attentats de Paris de 2015, et maintenant à la défense des accusés

Plus de six ans plus tard, M. Laouafi et trois collègues qui ont participé au concours 2015 — Merabi Murgulia, Léa Dordilly et Simon Clémenceau — ont repris la parole. Cette fois, ils étaient dans une salle d’audience parisienne pour défendre deux suspects dans le procès d’un mois de 20 hommes accusés d’avoir participé aux attentats de 2015. Les verdicts sont attendus mercredi soir.